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FRANCE

RC Lens Mercato : une recrue Ligue des Champions a signé en Ligue 2

Par William Tertrin - 31 Juil 2026, 21:40

Ancien renfort du RC Lens en Ligue des Champions lors du mercato estival 2023, Nampalys Mendy revient en France un an après son départ des Sang et Or.

Ancien du RC Lens, Nampalys Mendy est officiellement un joueur du FC Metz. Le milieu de terrain de 34 ans, qui s’entraînait depuis quelques jours avec les Grenats, a signé un contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2027.

Libre depuis la fin de son contrat à Watford, l’international sénégalais aux 35 sélections retrouve ainsi le football français. Arrivé au RC Lens en 2023 pour renforcer l’effectif engagé en Ligue des Champions, il avait quitté l’Artois en 2025.

Pour son retour en France, l’ancien Lensois affiche une ambition claire : aider le FC Metz à retrouver l’élite. « Je suis très excité à l’idée de rejoindre le FC Metz et vraiment impatient de commencer la saison sous mes nouvelles couleurs. Je n’ai qu’une envie en tête : retrouver la Ligue 1 en fin de saison avec le FC Metz », a-t-il confié après sa signature.

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