RC Lens, OM Mercato : Yacine Titraoui a fait son choix entre Lens et Marseille !

Courtisé par plusieurs clubs européens, dont l’OM et le RC Lens, Yacine Titraoui semble avoir tranché pour son avenir.

Le dossier Yacine Titraoui s’accélère. Selon les informations révélées par Foot Mercato et confirmées par plusieurs médias, le milieu de terrain de Charleroi a clairement fait savoir qu’il souhaitait rejoindre le RC Lens cet été. Une décision qui éloigne un peu plus la piste menant à l’OM, pourtant intéressé par le profil de l’international algérien ces derniers mois.

À 23 ans, le joueur formé à Paradou AC sort d’une saison convaincante en Belgique avec 42 matchs disputés, 5 buts et 3 passes décisives, confirmant son statut de l’un des milieux les plus prometteurs du championnat belge.

Lens veut remplacer Mamadou Sangaré

Le choix de Titraoui n’est pas anodin. Le RC Lens prépare l’après-Mamadou Sangaré, dont le transfert vers Brentford est désormais très avancé. Le club « artésien » cherche un milieu capable d’apporter de la qualité technique, du volume de jeu et une vraie capacité à casser les lignes.

Dans cette optique, Yacine Titraoui figure parmi les priorités des dirigeants lensois, aux côtés d’autres profils étudiés pour renforcer l’entrejeu.

La Ligue des champions, un argument décisif

Si Marseille avait manifesté un intérêt par le passé, c’est bien le projet lensois qui semble avoir convaincu le joueur. La possibilité de disputer la Ligue des champions avec les Sang et Or constitue un argument de poids dans sa réflexion.

Le milieu algérien avait également repoussé une approche de l’Olympiakos et faisait l’objet de sollicitations en Angleterre, mais il privilégie aujourd’hui une arrivée en Ligue 1 sous les couleurs lensoises.

Des discussions en cours avec Charleroi

Sous contrat avec le Sporting Charleroi jusqu’en 2027, avec une année supplémentaire en option, Titraoui ne sera pas libéré gratuitement. Des discussions sont actuellement en cours entre les différentes parties afin de trouver un accord, peut-être autour de 9 millions d’euros (la somme pour le laisser partir à l’Olympiakos).

Le joueur, lui, a déjà fait connaître sa préférence : rejoindre le RC Lens. Les conditions personnelles ne devraient d’ailleurs pas poser de problèmes, étant donné que Titraoui ne touche que… 10 000 euros par mois à Charleroi, et a refusé un salaire supérieur à 120 000 € mensuels en Grèce. Un choix qui prouve qu’il privilégie avant tout le projet sportif plutôt que l’aspect financier. Si les négociations aboutissent, les Sang et Or pourraient rapidement tenir le successeur de Mamadou Sangaré au cœur de leur milieu de terrain.