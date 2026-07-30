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FRANCE

OM Mercato : énorme coup de tonnerre, Rulli aurait déjà un accord avec Manchester City !

Par Bastien Aubert - 30 Juil 2026, 08:20
Gerónimo Rulli
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le mercato de l’OM pourrait connaître un tournant majeur. Selon Nicolò Schira, Gerónimo Rulli (34 ans) aurait trouvé un accord de principe avec Manchester City pour un contrat courant jusqu’en 2028.

L’avenir de Gerónimo Rulli pourrait rapidement s’écrire loin de l’OM. D’après Nicolò Schira, le gardien argentin serait déjà tombé d’accord avec Manchester City sur les bases d’un contrat de trois ans : « Accord de principe pour un contrat jusqu’en 2028 entre Gerónimo Rulli et Manchester City. Enzo Maresca l’a choisi pour remplacer Trafford et Manchester City est désormais en discussions avec l’Olympique de Marseille pour conclure un accord. »

Maresca aurait choisi Rulli

Toujours selon la même source, Enzo Maresca aurait personnellement validé le profil du portier marseillais afin de remplacer James Trafford. Une marque de confiance importante pour Rulli, qui pourrait ainsi rejoindre l’un des plus grands clubs européens après son passage à l’OM.

Si un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et Manchester City, le transfert est encore loin d’être totalement finalisé. Les dirigeants anglais seraient désormais en discussions avec l’OM afin de trouver un accord sur les modalités de l’opération. 

Les discussions avec l’OM ont démarré

Le montant réclamé par le club phocéen et la formule envisagée n’ont pas encore filtré. L’OM pourrait donc perdre l’un de ses cadres à quelques semaines de la reprise. Un départ qui obligerait Grégory Lorenzi et Bruno Genesio à accélérer dans leur recherche d’un nouveau gardien.

Le dossier reste à suivre, mais la situation semble avoir pris une tournure très concrète. Sauf retournement de situation, Gerónimo Rulli pourrait bien se rapprocher d’un départ retentissant vers Manchester City.

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