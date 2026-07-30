PSG Mercato : un nouveau coup à la Lucas Digne en préparation ?

Le PSG continuerait de prospecter pour renforcer sa défense et cible une opération à coût maîtrisé, dans la lignée du dossier Lucas Digne.

Le PSG continue d’avancer sur son mercato estival avec une ligne directrice claire : renforcer l’effectif sans dépenser à tout-va. Après plusieurs dossiers étudiés dans différents secteurs de jeu, la priorité reste désormais l’arrivée d’un défenseur central droitier capable d’évoluer également sur le côté droit.

Selon les informations de @Abdel_hamed6 sur X, le PSG ne souhaite pas modifier sa stratégie financière sur ce dossier. Depuis le début du mercato, les dirigeants parisiens refusent d’investir une somme importante pour ce profil spécifique, malgré un besoin identifié au sein de l’effectif.

Une recrue polyvalente recherchée

Luis Enrique apprécierait l’idée d’intégrer un défenseur capable de couvrir plusieurs postes. L’objectif est de disposer d’un joueur pouvant évoluer dans l’axe, tout en offrant une solution crédible au poste de latéral droit lorsque les circonstances l’exigent.

Cette polyvalence permettrait d’apporter davantage de profondeur à l’effectif tout en conservant la flexibilité tactique qui caractérise le jeu du technicien espagnol.

Le PSG privilégie une opération à faible coût

Toujours d’après cette indiscrétion, Paris envisage davantage un recrutement similaire à celui de Lucas Digne… mais uniquement sur le plan financier (environ 10 millions d’euros). Autrement dit, le club souhaite saisir une opportunité de marché à un prix abordable plutôt que de consentir à un investissement massif pour un défenseur.

Cette stratégie s’inscrit dans la continuité du mercato parisien, où les dirigeants cherchent à équilibrer les dépenses tout en ciblant des profils capables d’apporter une réelle valeur sportive.

Une stratégie assumée jusqu’à la fin du mercato

Le dossier reste donc ouvert, mais le PSG ne compte pas se précipiter. Si le bon profil se présente à un tarif jugé raisonnable, le club pourrait accélérer dans les prochaines semaines. À l’inverse, les dirigeants ne semblent pas disposés à surpayer un joueur, même si le besoin est réel.

La fin du mercato devrait donc être animée du côté du PSG, avec cette quête d’un défenseur central droitier polyvalent qui pourrait venir compléter un secteur défensif déjà renforcé cet été. Les dernières tendances confirment d’ailleurs que Paris recherche toujours ce profil spécifique, malgré l’arrivée de Lucas Digne pour le poste de latéral gauche.