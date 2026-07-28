Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Alors que le PSG pourrait se replacer sur Yan Diomandé, le dossier Julian Alvarez a été réactivé sur ce mercato estival !

Le mercato du PSG pourrait connaître un nouveau rebondissement spectaculaire. Alors que la piste menant à Yan Diomandé reste toujours d’actualité après avoir été un temps refroidie, un dossier XXL refait surface : celui de Julián Alvarez.

Le PSG pleinement relancé pour Alvarez !

Selon Ekrem Konur, l’attaquant de l’Atlético de Madrid n’écarterait pas un départ vers la France. Mieux encore, le PSG ferait partie des très rares clubs capables de financer une telle opération.

« Julián Álvarez pourrait accepter une offre en provenance de France, le PSG faisant partie des rares clubs capables de financer une telle opération. L’Atlético de Madrid insiste sur le fait qu’une décision ne peut pas traîner, le club devant rapidement trouver un remplaçant. Si Julián Álvarez quitte l’Atlético, ce sera obligatoirement pour un club situé hors d’Espagne », a expliqué le spécialiste des transferts.

L’Atlético ne veut pas renforcer un rival espagnol

Si le FC Barcelone pourrait rester le bec dans l’eau, le timing semble jouer en faveur du PSG. L’Atlético Madrid ne souhaite pas voir ce dossier s’éterniser afin d’avoir le temps de recruter un successeur en cas de départ de son attaquant vedette. Une position qui pourrait accélérer les discussions si Paris décidait de passer à l’offensive. Le dossier Alvarez intervient au moment où le PSG continue d’explorer plusieurs pistes offensives.

Après avoir longtemps travaillé sur Yan Diomandé, dont le transfert a finalement pris une autre tournure, le club de la capitale pourrait ainsi frapper un énorme coup avec l’international argentin. Reste désormais à savoir si Luis Enrique et les dirigeants parisiens feront de Julián Alvarez leur priorité absolue. Une chose est sûre : si l’ancien buteur de Manchester City venait à quitter l’Atlético, ce ne serait pas pour rejoindre un autre club espagnol. Le PSG apparaît donc comme l’un des candidats les plus crédibles pour accueillir l’un des attaquants les plus convoités du marché.