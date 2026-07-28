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FRANCE

PSG Mercato : une autre révélation du Mondial 2026 pour oublier Diomandé ?

Par Fabien Chorlet - 28 Juil 2026, 07:40
Antonio Nusa avec la Norvége lors de la Coupe du monde 2026

Pour renforcer son secteur offensif cet été, le PSG penserait également à l’ailier gauche norvégien du RB Leipzig, Antonio Nusa.

Après avoir déjà recruté Alessandro Longoni et Lucas Digne depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain s’active désormais pour renforcer son attaque. Si la piste menant à l’ailier gauche du RB Leipzig, Yan Diomandé, aurait été abandonné, les dirigeants parisiens auraient plusieurs noms sur leur short-list : Maghnes Akliouche (AS Monaco), Éli Junior Kroupi (Bournemouth), Ferran Torres (FC Barcelone) ou encore Julian Alvarez (Atlético Madrid).

Le PSG se lance sur Antonio Nusa

Le double champion d’Europe en titre aurait désormais un nouveau nom en tête : Antonio Nusa. Selon les indiscrétions du compte X @PSGInside_Actu, le PSG serait intéressé par l’ailier gauche norvégien du RB Leipzig. « Antonio Nusa figure bien dans la short-list élargie du Paris Saint-Germain pour renforcer le secteur offensif après les départs déjà actés et ceux qui pourraient encore intervenir cet été. En revanche, le dossier est loin d’être gagné. La Roma aurait pris une longueur d’avance ces dernières heures. À Paris désormais de réagir avec une offre difficile à refuser si le club souhaite réellement passer à l’action », a précisé le suiveur du club de la capitale.

Estimé à 32 millions d’euros par Transfermarkt, Antonio Nusa reste sur une Coupe du monde 2026 remarquée avec la Norvège. L’ailier de 21 ans s’était notamment illustré en inscrivant un but face à la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale (2-1), confirmant tout son potentiel sur la scène internationale.

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