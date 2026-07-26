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FRANCE

PSG Mercato : pluie de mauvaises nouvelles pour Chevalier !

Par Bastien Aubert - 26 Juil 2026, 13:00
Lucas Chevalier (PSG)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Malgré son souhait de s’imposer au PSG la saison prochaine, Lucas Chevalier (24 ans) n’est sûr de rien au sujet de son avenir personnel.

L’avenir de Lucas Chevalier au PSG est loin d’être totalement sécurisé. Alors que le gardien français souhaite rester à Paris pour se battre afin de retrouver une place de titulaire, le club de la capitale continue d’étudier plusieurs pistes au mercato.

Le PSG suit toujours Suzuki 

Selon La Gazzetta dello Sport, le PSG suit toujours avec attention l’excellent Zion Suzuki (23 ans), révélation de la Coupe du Monde 2026 avec le Japon. Une tendance qui n’est pas de nature à rassurer Lucas Chevalier (24 ans). 

Le portier de Parme, auteur de prestations remarquées durant le Mondial, serait estimé entre 30 et 35 millions d’euros. Toujours selon le quotidien italien, l’international japonais serait très réceptif à l’intérêt du champion d’Europe. Paris n’est toutefois pas seul sur le dossier. 

Chevalier toujours dans l’incertitude

Foot Mercato indique que la Juventus Turin surveille également Zion Suzuki, tout comme Aston Villa et Leeds, qui suivent eux aussi l’évolution de la situation. Cette concurrence pourrait rapidement faire grimper les enchères autour du gardien japonais, dont la cote a fortement augmenté après ses performances internationales.

Malgré sa volonté de poursuivre l’aventure au PSG, Lucas Chevalier ne possède donc aucune garantie pour la saison prochaine. Les dirigeants parisiens semblent vouloir se laisser toutes les options ouvertes avant de trancher définitivement le dossier du poste de gardien.

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