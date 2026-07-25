Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Après trois années passées au PSG, Kang-In Lee s’engage avec l’Atlético de Madrid dans le cadre d’un transfert définitif.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le PSG a annoncé le transfert définitif de Kang-In Lee à l’Atlético de Madrid, mettant un terme à trois saisons riches en succès sous les couleurs parisiennes. Arrivé au PSG durant l’été 2023 en provenance du RCD Majorque, l’international sud-coréen aura marqué son passage dans la capitale par sa polyvalence, sa qualité technique et sa régularité.

Un parcours construit entre l’Espagne et le PSG

Né à Incheon en 2001, Kang-In Lee rejoint très jeune l’Espagne et le centre de formation du Valence CF, où il débute chez les professionnels à seulement 17 ans. Après trois saisons avec Valence, il s’engage en 2021 avec le RCD Majorque. Principalement utilisé sur les ailes, mais également capable d’évoluer dans un rôle axial, il explose véritablement lors de sa deuxième saison avec un bilan de 6 buts et 6 passes décisives en 39 rencontres. Ses performances convainquent alors le PSG de miser sur lui à l’été 2023.

Titulaire dès la première journée de Ligue 1 face au FC Lorient, Kang-In Lee découvre rapidement la Ligue des champions avec le club parisien lors d’une victoire contre le Borussia Dortmund (2-0). Il franchit un cap lors de la saison 2024-2025 en disputant 49 rencontres, inscrivant 7 buts et délivrant 6 passes décisives. Il participe activement à la conquête de la première Ligue des champions de l’histoire du PSG.

Un palmarès impressionnant à Paris

La saison suivante débute de manière idéale avec un but lors de la Supercoupe de l’UEFA, permettant au PSG de revenir dans la rencontre avant de décrocher le premier trophée de son histoire dans cette compétition. En 2025-2026, il dispute encore 39 matches, marque 4 buts et délivre 5 passes décisives. Ses prestations lui valent d’être désigné Meilleur Joueur International Asiatique de l’année 2025.

International sud-coréen depuis 2019, Kang-In Lee compte déjà 50 sélections avec son pays et a participé aux Coupes du monde 2022 et 2026.

Sous les couleurs du Paris Saint-Germain, il quitte le club avec un bilan remarquable :

124 matches disputés ;

16 buts ;

16 passes décisives ;

12 trophées remportés ;

2 Ligues des champions consécutives.

Le PSG tourne ainsi la page Kang-In Lee, tandis que le milieu offensif sud-coréen s’apprête à relever un nouveau défi sous les couleurs de l’Atlético de Madrid.