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FRANCE

PSG, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre dans le dossier Diomandé !

Par Bastien Aubert - 25 Juil 2026, 10:00
Yan Diomandé
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Dans le viseur du PSG au mercato, Yan Diomandé (RB Leipzig, 19 ans) a vu le Real Madrid se positionner pour le recruter cet été. 

Le PSG pourrait voir l’un de ses dossiers prioritaires sérieusement se compliquer. Alors que Yan Diomandé (19 ans) a déjà donné son accord au PSG, le Real Madrid est passé à l’offensive avec une offre XXL adressée au RB Leipzig.

Le Real Madrid sort le chéquier pour Diomandé

Selon Sébastien Vidal, le Real Madrid a transmis une offre officielle de 100 millions d’euros pour tenter de recruter Yan Diomandé. La proposition madrilène se décompose de la manière suivante : 90 millions d’euros fixes et 10 millions d’euros de bonus. Malgré cette offensive spectaculaire, le RB Leipzig a refusé de céder son jeune talent. Le club allemand avait déjà repoussé une offre similaire de Liverpool quelques semaines auparavant.

Si le dossier reste ouvert, Paris possède un atout important. Toujours selon Sébastien Vidal, Yan Diomandé a déjà donné son accord au PSG pour un contrat courant jusqu’en 2031. Luis Campos et les dirigeants parisiens disposent donc d’un terrain d’entente avec le joueur, mais il leur reste désormais à convaincre le RB Leipzig.

Une bataille qui s’annonce féroce avec le PSG

À ce jour, aucune offre officielle n’a encore été transmise par le PSG.La situation pourrait rapidement évoluer. Le Real Madrid n’aurait pas l’intention d’abandonner ce dossier et pourrait revenir avec une proposition encore supérieure.

Dans ce scénario, la concurrence deviendrait particulièrement difficile pour le PSG, qui devra décider s’il souhaite s’aligner sur les exigences financières du club allemand. Le feuilleton Yan Diomandé est donc loin d’être terminé.

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