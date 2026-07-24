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FRANCE

PSG, Real Madrid : le dossier Olise pousse le Bayern vers un plan à 150 M€ !

Par Louis Chrestian - 24 Juil 2026, 22:53
PSG, Real Madrid : le dossier Olise pousse le Bayern vers un plan à 150 M€ !

Le possible départ de Michael Olise au Real Madrid oblige le Bayern Munich à préparer ses arrières. Bradley Barcola figure sur la short-list bavaroise, mais le PSG n’entend pas faciliter une éventuelle opération.

Le Bayern garde un œil sur Barcola

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, Bradley Barcola reste très convoité sur le marché. Selon les informations relayées par Foot01, le Bayern Munich pourrait revenir à la charge si Michael Olise venait à rejoindre le Real Madrid.

Christian Falk confirme que l’ancien Lyonnais fait partie des noms étudiés par le club bavarois. Le journaliste de Bild précise toutefois qu’une arrivée apparaît actuellement très compliquée, notamment en raison des exigences parisiennes. Une somme proche de 150 M€ est évoquée si le champion de France acceptait d’ouvrir la porte.

Liverpool reste le prétendant le plus concret

Le Bayern n’est pas seul sur les rangs. Liverpool affiche un intérêt appuyé pour l’ailier de 23 ans, tandis qu’Arsenal surveille également sa situation. En revanche, Fabrizio Romano écarte la piste menant au FC Barcelone.

Paris conserve la main

La situation contractuelle de Bradley Barcola laisse au PSG une marge de manœuvre importante. Sa valeur marchande atteint désormais 90 M€, mais la direction parisienne pourrait réclamer bien davantage pour un élément prometteur encore engagé pendant deux saisons.

Dans l’idéal, le Bayern souhaite conserver Michael Olise, dont le contrat est plus long et la valeur estimée à 170 M€. Mais l’intérêt du Real Madrid pour l’international français contraint déjà les Bavarois à anticiper. Le dossier Barcola dépendra donc autant de la décision du PSG que de l’avenir d’Olise à Munich.

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