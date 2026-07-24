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FRANCE

FC Nantes : Der Zakarian réclame trois renforts et prépare un grand ménage

Par Louis Chrestian - 24 Juil 2026, 21:12
FC Nantes : Der Zakarian réclame trois renforts et prépare un grand ménage

Michel Der Zakarian attend encore du mouvement au FC Nantes d’ici à la fermeture du mercato estival. L’entraîneur des Canaris estime que trois recrues sont nécessaires, mais plusieurs départs doivent d’abord libérer de la place dans un effectif jugé trop fourni.

Un nul pour le troisième test des Canaris

Le FC Nantes a concédé le match nul face à La Roche-sur-Yon (1-1) pour sa troisième rencontre de préparation. Menés après un but de Ruben Evora à la 78e minute, les Jaune et Vert ont réagi grâce à Ignatius Ganago (87e).

Au-delà du résultat, certaines absences ont retenu l’attention. Chidozie Awaziem, Yassine Benhattab et Matthis Abline n’ont pas participé à cette rencontre, alors que leur avenir à la Maison Jaune et Verte reste incertain.

Trois joueurs ont des velléités de départ

Interrogé après le match, Michel Der Zakarian a confirmé que le club n’avait souhaité prendre aucun risque avec ces éléments. « Pour l’instant, ils ont des velléités de départ. C’est la direction qui va choisir », a expliqué le technicien dans des propos relayés par La Tribune Nantaise.

Matthis Abline pourrait notamment rejoindre l’AS Monaco dans le cadre d’une vente record pour le club canari.

Der Zakarian attend encore trois recrues

Le nouvel entraîneur nantais assume la nécessité de dégraisser. « On a un effectif assez pléthorique. Il y a des joueurs qui doivent partir. Il faudra bien les vendre », a-t-il insisté. Awaziem est notamment annoncé vers Konyaspor, tandis que les situations de Benhattab et Abline doivent également se décanter.

Ces départs ne resteront pas tous sans réponse. Der Zakarian considère que son groupe a encore besoin de « trois joueurs » pour être suffisamment armé. La direction nantaise doit désormais réussir à vendre avant d’accélérer sur les renforts réclamés par son entraîneur.

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