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FRANCE

FC Nantes Mercato : retour inattendu de Mostafa Mohamed ! 

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 14:08
Mostafa Mohamed (FC Nantes)

Absent depuis la reprise de l’entraînement, Mostafa Mohamed (28 ans) est finalement réapparu à la Jonelière.

Mostafa Mohamed a repris le chemin du centre d’entraînement du FC Nantes ! Selon Ouest-France, l’international égyptien a participé à une séance individuelle ce mercredi 22 juillet, à l’écart du groupe professionnel, actuellement en stage de préparation à La Baule. Dans l’immédiat, il poursuivra sa préparation avec l’équipe réserve (National 3).

Un mois d’absence sans donner de nouvelles

Le retour de Mohamed met fin à une situation particulièrement tendue. Depuis la reprise de l’entraînement le 24 juin, l’ancien joueur de Galatasaray ne s’était jamais présenté à la Jonelière, sans même donner de nouvelles à son club. Face à cette absence prolongée, le FC Nantes lui adressait quotidiennement un courrier afin de lui signifier que son salaire ne lui serait pas versé tant qu’il ne reprendrait pas le travail. 

Le FC Nantes veut récupérer une indemnité

Si le joueur souhaite partir, le FC Nantes ne compte pas le laisser filer gratuitement. Recruté pour environ 6,5 millions d’euros en provenance de Galatasaray en 2023, Mostafa Mohamed n’a plus qu’un an de contrat. Les dirigeants nantais espèrent donc récupérer une indemnité de transfert, même si les offres concrètes se font rares à ce stade du mercato. Le retour du Pharaon à la Jonelière ne change donc pas fondamentalement la situation : un départ reste l’issue la plus probable avant la fin du marché estival.

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