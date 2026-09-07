FC Nantes : Maxime Dupé pris pour cible par les supporters face à Nancy

Maxime Dupé a été pris pour cible par les sifflets des supporters du FC Nantes présents à la Beaujoire ce lundi soir, avant la rencontre face à l’AS Nancy.

L’ambiance était déjà électrique à la Beaujoire avant le coup d’envoi de FC Nantes et l’AS Nancy, comptant pour la 5e journée de Ligue 2. D’après Emmanuel Merceron, les supporters (en très faible nombre) dans l’enceinte nantaise ont hué Maxime Dupé, titularisé dans les buts des Canaris.

« Max Dupé hué par les 7 ou 8000 supporters présents ce soir », a écrit le suiveur nantais sur X, alors que le gardien est titulaire pour cette rencontre face à l’ASNL.

Une Beaujoire encore privée de sa tribune Loire

Cette réaction intervient dans un contexte particulièrement tendu autour du FC Nantes. Relégués en Ligue 2 au printemps dernier, les Canaris occupent avant cette rencontre la dernière place du championnat. Avec 11 buts pris en 4 matchs, Dupé est évidemment pointé du doigt. Les dirigeants envisagent même de le reléguer sur le banc pour prendre un nouveau titulaire.

Le match face à Nancy revêtait également une importance particulière pour les hommes de Grégory Poirier. Après un spectaculaire nul 3-3 à Guingamp, Nantes espérait décrocher son premier succès à domicile cette saison. La rencontre se déroule par ailleurs dans une Beaujoire privée de sa tribune Loire, fermée à la suite de la sanction infligée par la LFP après les incidents survenus lors de Nantes-Toulouse en mai dernier.