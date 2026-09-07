OM : déjà une bonne nouvelle pour le Classique face au PSG ?

Touché au genou contre Monaco, Tochukwu Nnadi a choisi d’éviter l’opération et espère revenir à temps pour le Classique entre l’OM et le PSG.

L’OM devra encore composer avec un entrejeu diminué dans les prochaines semaines. Après les difficultés observées face à Monaco puis au Paris FC, Bruno Genesio aurait bien besoin de profils capables d’apporter davantage d’impact défensif. Mais Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi sont actuellement à l’infirmerie.

Nnadi refuse l’opération

Blessé au genou lors du déplacement de l’OM à Monaco, le milieu nigérian fait face à une situation particulièrement délicate. Selon les informations rapportées ces derniers jours, une intervention chirurgicale aurait été considérée comme l’option la plus sûre par les médecins.

Nnadi a toutefois décidé de suivre un protocole conservateur afin de tenter de réduire son indisponibilité. Une décision prise en concertation avec son entourage et le staff médical, mais qui comporte également des risques. Le diagnostic précis de sa blessure n’a, pour l’heure, pas été officiellement détaillé par l’OM.

Un retour espéré contre le PSG

Le Nigérian nourrit désormais un objectif particulièrement ambitieux : retrouver les terrains dès le 20 septembre, date du Classique entre l’OM et le PSG au stade Vélodrome, selon La Provence. Un calendrier qui paraît très optimiste au regard de la gravité supposée de sa blessure.

D’autres projections évoquent plutôt un retour après la prochaine trêve internationale, avec notamment la rencontre à Troyes du 11 octobre comme horizon possible.

Pour Bruno Genesio, l’absence de Nnadi représente en tout cas un vrai casse-tête. Le technicien marseillais dispose de solutions limitées dans l’entrejeu et doit déjà composer avec l’indisponibilité de Kondogbia. Le retour du Nigérian sera donc très attendu, mais l’OM devra surtout éviter de précipiter son retour. Le pari de Nnadi est lancé. Reste désormais à savoir si son genou lui permettra de tenir jusqu’au Classique.