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FRANCE

OM : Genesio et Lorenzi bloquent une vente majeure en plein Mercato

Par Louis Chrestian - 6 Sep 2026, 14:03
OM : Genesio et Lorenzi bloquent une vente majeure en plein Mercato

Contraint de composer avec de nombreux départs cet été, Bruno Genesio a obtenu une victoire importante auprès de la direction de l’OM. Avec l’appui de Grégory Lorenzi, l’entraîneur marseillais a réussi à conserver Igor Paixão malgré l’intérêt de Sunderland.

Genesio redoutait une lessive trop importante

Bruno Genesio n’avait pas caché son inquiétude devant l’ampleur du chantier estival. Conscient des contraintes financières de l’OM, le technicien de 60 ans avait accepté le principe de plusieurs ventes, sans pour autant vouloir sacrifier la cohérence sportive de son effectif.

Le départ de nombreux cadres a ainsi provoqué quelques tensions en interne. Une fois le marché refermé, Genesio s’est dit soulagé d’avoir pu conserver plusieurs éléments importants. Le cas d’Igor Paixão, dont la situation avait encore connu un rebondissement, était au cœur de ses préoccupations.

La vente de Paixão à Sunderland bloquée

D’après L’Équipe, Grégory Lorenzi a soutenu son entraîneur dans ce dossier. Les deux hommes ont insisté auprès de la direction pour empêcher le départ du Brésilien à Sunderland. Une position finalement entendue, alors que sa vente était initialement souhaitée par les décideurs marseillais.

Paixão, dont le profil est présenté ici, n’était pas fermé à une arrivée en Premier League, un championnat qu’il rêve de découvrir. Il n’a toutefois jamais manifesté de malaise à Marseille et reste pleinement investi à l’entraînement.

Un nouveau statut dans l’attaque de l’OM

Après son transfert record à l’OM, Igor Paixão doit désormais assumer davantage de responsabilités. Les départs de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont libéré une place centrale dans le secteur offensif.

Genesio compte donc faire du Brésilien l’un de ses nouveaux leaders. Au-delà de la conservation d’un joueur important, le tandem formé avec Lorenzi a obtenu une garantie sportive précieuse au terme d’un Mercato particulièrement mouvementé.

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