Une frange des supporters de l’OM a décidé de frapper fort contre la direction du club phocéen.

Le climat est de plus en plus tendu autour de l’OM. Alors que le club traverse une période marquée par une forte cure d’austérité, certaines voix commencent à réclamer davantage de transparence concernant la gestion de l’OM et les opérations réalisées sur le marché des transferts.

OM Leaks fait son grand retour

Cette fois, des supporters ont décidé de mener eux-mêmes leurs investigations : OM Leaks est de retour. Des supporters marseillais ont décidé de relancer ce média d’enquête afin de se pencher sur les transferts réalisés par la direction de l’Olympique de Marseille au cours des derniers mois. L’objectif affiché est notamment de comprendre les dessous financiers de certaines opérations et de vérifier les informations qui circulent autour du mercato olympien.

Le journaliste Adrien Pittore a confirmé la relance du projet et évoqué des informations potentiellement sensibles. « OMLeaks a reçu des informations sur de possibles malversations financières autour de recrutements réalisés », a-t-il relayé. Une affirmation qui reste, à ce stade, au stade de soupçons et d’informations à vérifier.

« McCourt a mis les millions. Où sont les résultats ? »

Le retour d’OM Leaks intervient dans un contexte particulièrement sensible. Depuis plusieurs mois, les finances de l’OM sont au cœur des discussions. Frank McCourt aurait demandé à la direction de faire preuve de davantage de rigueur et de réduire les dépenses du club. La politique menée cet été a notamment été spectaculaire. L’OM a considérablement limité ses dépenses sur le mercato, au point de ne pas enregistrer certaines arrivées attendues. Dans ce contexte, certains supporters veulent désormais comprendre précisément comment les opérations précédentes ont été négociées et financées. C’est précisément sur ce terrain qu’OM Leaks entend intervenir.

Le ton choisi pour le retour du média est particulièrement offensif. Le titre affiché par OM Leaks résume parfaitement son angle : « McCourt a mis les millions. Où sont les résultats ? » Une question qui risque de faire réagir sur la Canebière. Depuis son arrivée à la tête de l’OM il y a dix ans, Frank McCourt a effectivement investi des sommes importantes dans le club. Mais les résultats sportifs n’ont pas toujours été à la hauteur des ambitions affichées. La relance d’OM Leaks intervient donc dans un moment où une partie du public marseillais demande des explications sur la stratégie menée par les dirigeants.

Une opération qui pourrait faire beaucoup de bruit

Pour l’instant, aucune malversation n’est établie. Les informations évoquées doivent encore être vérifiées et documentées. Mais la démarche d’OM Leaks pourrait rapidement attirer l’attention si de nouveaux éléments sont publiés. Les supporters souhaitent notamment obtenir davantage de visibilité sur les montants engagés, les mécanismes des transferts et les éventuelles commissions liées aux différentes opérations.

Un sujet particulièrement sensible dans le football moderne. À Marseille, où les décisions de la direction sont scrutées au quotidien, cette nouvelle offensive pourrait donc rapidement prendre de l’ampleur. Une chose est certaine : avec le retour d’OM Leaks, les dirigeants olympiens vont de nouveau être placés sous surveillance. Et les prochaines révélations seront forcément très attendues.