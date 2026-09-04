La réception du Paris FC, dimanche (20h45) au Vélodrome en clôture de la 3e journée de Ligue 1, semble déjà difficile pour l’OM.

L’OM va devoir s’armer de patience. Dimanche à 20h45, les hommes de Bruno Genesio accueillent le Paris FC au Vélodrome pour clôturer la troisième journée de Ligue 1. Sur le papier, l’OM part évidemment avec l’avantage du terrain mais les statistiques du début de saison annoncent une rencontre particulièrement compliquée.

L’OM et le Paris FC, deux défenses très solides

Le principal problème pour Marseille pourrait être de parvenir à faire sauter le verrou parisien. Depuis le début de la saison, le Paris FC et l’OM sont tout simplement les deux équipes qui ont concédé le moins d’occasions nettes en Ligue 1. Le Paris FC n’en a laissé que deux à ses adversaires. L’OM arrive juste derrière avec trois occasions nettes concédées. Des chiffres qui témoignent de la solidité des deux formations et qui laissent forcément craindre une rencontre particulièrement fermée au Vélodrome.

Les Marseillais devront donc se montrer beaucoup plus efficaces dans les trente derniers mètres s’ils veulent éviter de laisser filer deux points ou davantage. Avec deux équipes aussi difficiles à prendre à défaut, chaque occasion risque de compter. L’OM devra notamment éviter de se frustrer si le Paris FC décide de défendre bas et de miser sur les transitions. De son côté, le club parisien possède déjà une statistique particulièrement impressionnante depuis le début de l’année civile. En 2026, le Paris FC n’a perdu que quatre rencontres de Ligue 1. Le bilan est complété par huit victoires et huit matches nuls. Soit seulement quatre défaites en vingt rencontres.

Le PFC ne perd presque jamais !

Ce bilan permet au Paris FC d’afficher le plus faible total de défaites parmi les équipes présentes dans l’élite depuis le début de l’année 2026. Un chiffre qu’il partage avec son voisin du Paris Saint-Germain. Autrement dit, le prochain adversaire de l’OM est loin d’être une équipe facile à faire tomber. Même lorsque le Paris FC ne gagne pas, il parvient très régulièrement à éviter la défaite. Une caractéristique qui pourrait poser de sérieux problèmes aux Marseillais dimanche soir.

Bruno Genesio devra donc trouver la bonne formule pour permettre à son équipe de faire la différence. La domination territoriale ne suffira probablement pas. Face à une défense qui concède très peu d’occasions franches, l’OM devra être précis, patient et surtout beaucoup plus réaliste lorsqu’une opportunité se présentera. Le contexte promet donc un véritable bras de fer.