Après avoir échoué à recruter un dernier renfort cet été, le PSG entend répondre à l’exigence de Luis Enrique au cours du prochain mercato.

Le PSG a décidé de ne pas se précipiter. Alors que le club parisien espérait encore profiter des dernières heures du mercato pour renforcer son effectif, aucune arrivée supplémentaire n’a finalement été enregistrée dans les temps impartis.

Luis Enrique devra encore patienter à Paris

Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique sont pourtant restés attentifs jusqu’au bout afin de saisir une éventuelle opportunité mais la fameuse « perle rare » n’a pas été trouvée. Selon L’Équipe, le PSG a bien tenté de rester actif jusqu’à la fermeture du marché. Le club souhaitait notamment répondre aux attentes de Luis Enrique et lui offrir une solution supplémentaire. Mais Paris n’a pas voulu recruter à tout prix.

Cette décision s’inscrit dans la nouvelle philosophie du club : lorsqu’une cible ne présente pas les bonnes garanties sportives ou financières, mieux vaut attendre plutôt que réaliser une opération précipitée. Luis Enrique devra donc composer avec son groupe actuel jusqu’au mercato hivernal mais cette situation pourrait ne pas durer.

Une arrivée qui n’aurait pas forcément concerné l’attaque du PSG

Les départs de Bradley Barcola vers Liverpool et d’Ibrahim Mbaye vers Aston Villa ont évidemment poussé le PSG à réfléchir à son secteur offensif. Les deux opérations ont rapporté des sommes particulièrement importantes au club parisien. Pour autant, le dernier renfort espéré cet été n’aurait finalement pas été un attaquant. Paris a également étudié plusieurs pistes en défense centrale, notamment des profils droitiers. Mais les prix demandés pour certaines cibles et le manque d’ouverture de plusieurs clubs ont finalement refroidi les dirigeants parisiens. Résultat : aucun nouveau joueur n’est arrivé dans les dernières heures.

Cette absence de recrue ne signifie cependant pas que le dossier est définitivement refermé. Bien au contraire. Le PSG pourrait profiter des prochains mois pour identifier précisément le profil recherché par Luis Enrique et préparer une offensive pour le mercato de janvier. Avec davantage de temps pour négocier, Paris pourra également étudier les opportunités qui apparaîtront en cours de saison. Une manière de rester fidèle à sa nouvelle politique de recrutement tout en répondant aux besoins du staff. Le club ne veut plus empiler les joueurs. Il veut cibler les profils capables d’apporter une réelle plus-value sportive et, à terme, financière.

Une balance financière impressionnante

Le PSG dispose surtout d’une marge de manœuvre intéressante après un mercato particulièrement rentable. Le club a enregistré onze arrivées, retours de prêt compris, ainsi qu’onze départs, dont la résiliation du contrat de Renato Sanches. Surtout, Paris a réalisé plus de 350 millions d’euros de ventes, contre environ 152 millions d’euros d’achats hors bonus. La balance est donc positive d’environ 183 millions d’euros, un niveau inédit depuis l’arrivée de QSI. Cette stratégie répond à une volonté claire : mieux équilibrer les comptes, tout en évitant désormais de retenir à tout prix les joueurs désireux de partir.

Le PSG poursuit également sa transformation sur le marché des transferts. Le club privilégie désormais davantage les jeunes profils, notamment ceux âgés de 16 à 25 ans, avec l’objectif de construire une équipe compétitive tout en recrutant des joueurs susceptibles de prendre de la valeur. Le mercato estival a parfaitement illustré cette nouvelle approche. Et l’hiver pourrait permettre de poursuivre dans cette direction. Luis Enrique devra donc patienter quelques mois, mais le PSG ne compte pas rester les bras croisés. Après avoir refusé de se précipiter cet été, Paris pourrait désormais prendre son temps pour dénicher la perle rare recherchée par son entraîneur. Rendez-vous en janvier.