Flashback, il y a un an : Quand Paris misait sur les pépites, un an avant son mercato des stars

Il y a un an, le PSG tentait un ultime coup malin en recrutant un espoir tunisien presque incognito. Douze mois plus tard, le club parisien a changé d’échelle et de stratégie, loin des paris à petit prix.

Le dernier frisson du mercato, version Paris malin

On s’en souvient : à l’été 2025, alors que le marché des transferts touchait à sa fin et que les supporters scrutaient la moindre rumeur, le Paris Saint-Germain avait surpris tout le monde en s’activant dans les dernières heures. Ce 2 septembre, le club de la capitale annonçait un pari discret mais audacieux : l’arrivée de Khalil Ayari, jeune attaquant tunisien de 20 ans, prêté par le Stade Tunisien avec une option d’achat fixée à 1,5 million d’euros. Un montant dérisoire à l’échelle du PSG, mais révélateur de la volonté affichée alors de diversifier les risques, de miser sur la jeunesse et de ne plus se limiter aux têtes d’affiche internationales.

L’opération, saluée pour sa cohérence avec la nouvelle politique du club, s’inscrivait dans la lignée des investissements sur Zaïre-Emery ou Mayulu. Paris semblait vouloir se bâtir un vivier, offrir une passerelle aux jeunes talents venus d’horizons divers, quitte à patienter avant de les voir percer. Ce jour-là, l’actualité bourdonnait autour des promesses à faible coût et des paris sur l’avenir, alors que la concurrence s’annonçait déjà féroce au sein du groupe.

Un an plus tard : le retour des gros chèques et la fin des paris low-cost

Douze mois se sont écoulés, et le visage du PSG a bien changé. Cette saison, plus question de petites opérations discrètes : le club s’est offert un mercato XXL, claquant plus de 160 millions d’euros pour attirer cinq nouveaux joueurs, dont le prodige Mika Godts, recruté à prix d’or. Les arrivées de Ferran Torres, Maghnes Akliouche, Lucas Digne et Alessandro Longoni témoignent d’un retour à une politique ambitieuse, focalisée sur l’immédiat et la densification du secteur offensif.

Le contraste est saisissant : là où Paris tendait la main à des pépites en devenir, il y a un an, il privilégie désormais les valeurs sûres et les investissements massifs. Même les départs s’inscrivent dans cette logique, avec un Barcola transféré à Liverpool contre une somme record et un effectif remodelé à marche forcée. Fini les petits paris : la direction a refermé la porte à toute arrivée surprise en cette fin de marché, preuve que la page des coups malins à l’Ayari semble bel et bien tournée.

Ce flashback rappelle à quel point l’identité du PSG évolue vite, au gré des ambitions et des résultats. Il y a un an, on vibrait pour un coup de poker tunisien ; aujourd’hui, Paris ne s’autorise plus que des all-in sur la table des grands clubs européens.