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FRANCE

OL Mercato : Nakamura a avorté l’arrivée d’un attaquant qui affole l’OM et le RC Lens

Par William Tertrin - 2 Sep 2026, 08:00

Alors que Yann Gboho semblait promis à Kansas City, l’OL s’était positionné et aurait imaginé son arrivée comme joker.

L’OL n’avait pas dit son dernier mot dans le dossier Yann Gboho, courtisé auparavant par l’OM et le RC Lens. Alors que le mercato estival est officiellement terminé en France, le club rhodanien avait activé cette piste dans les dernières heures et gardait l’espoir de récupérer le milieu offensif de Toulouse.

Le dossier semblait pourtant quasiment réglé. Yann Gboho a trouvé un accord contractuel avec Kansas City, tandis qu’un accord verbal a également été trouvé entre le club de MLS et le Toulouse FC pour son transfert. Selon Foot Mercato, l’OL avait pris des renseignements sur Gboho et envisageait de profiter du statut de joker pour le recruter après la fermeture du mercato français.

Nakamura arrivé déjà comme joker

Mais cette possibilité est désormais à écarter. L’OL va devoir enregistrer Keito Nakamura sous la forme d’un joker, ce qui ne lui laisse pas la possibilité de recruter également Gboho dans ce cadre.

Le Toulousain devrait donc bien prendre la direction des États-Unis. Son départ doit encore être officialisé, mais Kansas City tient la corde avec un accord déjà trouvé avec Toulouse et le joueur. Le mercato de MLS se termine ce mercredi 2 septembre, ce qui laisse encore quelques heures pour finaliser l’opération.

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