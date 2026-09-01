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Flashback, il y a un an : OL : Quand les rêves du mercato s’échouaient sur la réalité des comptes

Par Louis Chrestian - 1 Sep 2026, 10:08
Flashback, il y a un an : OL : Quand les rêves du mercato s’échouaient sur la réalité des comptes

Il y a un an, l’OL voyait ses dernières ambitions du mercato s’effondrer face aux contraintes salariales. Douze mois plus tard, le club lyonnais fait face à une urgence financière et sportive qui donne à ce flashback une saveur toute particulière.

Septembre 2025 : des rêves brisés par la dure loi du marché

Le 1er septembre 2025, l’OL vivait une soirée de mercato tendue, pleine de promesses déçues. Lyon venait de rater ses deux dernières priorités offensives, faute de moyens pour assumer des salaires élevés, alors même que Georges Mikautadze filait à Villarreal et que Martin Satriano débarquait en provenance de Lens. Pour les supporters, la frustration était palpable : malgré huit millions d’euros investis sur Matt Turner un peu plus tôt, le club se retrouvait dans l’incapacité de finaliser des renforts offensifs attendus. Matthieu Louis-Jean, alors patron du recrutement, devait composer avec une enveloppe serrée et le spectre de la DNCG. Même Paul Akouokou, en partance pour l’Espagne, symbolisait une valse des départs sans réelle compensation. Pas de panic-buy, pas de folie sur les salaires, la porte restait entrouverte pour un joker ou un joueur libre, mais l’OL se voyait contraint de garder l’équilibre de son vestiaire… par défaut plus que par choix.

Un an plus tard : la contrainte devient urgence, la prudence vire à la nécessité

Douze mois ont passé, et le paysage lyonnais n’a rien perdu de sa tension, bien au contraire. En cette fin d’août 2026, la réalité économique est devenue le fil rouge du club. L’OL, éliminé en barrages de Ligue des Champions, doit combler un manque à gagner conséquent. Les dirigeants sont désormais contraints de vendre pour survivre : Malick Fofana est sur le départ, Nicolas Tagliafico fait l’objet d’intenses tractations, et même de jeunes espoirs comme Mahamadou Diawara sont poussés vers la sortie. L’enjeu n’est plus de renforcer, mais d’alléger une masse salariale devenue trop lourde. La quête de liquidités s’impose, chaque transfert étant suivi de près par la DNCG. Les noms changent, mais la musique reste la même : l’OL ne peut plus rivaliser sur le marché des transferts, même pour retenir ses cadres. Les pistes de remplaçants sont étudiées avec la même prudence qu’un an plus tôt, sans jamais s’emballer. Les supporters, qui espéraient un an auparavant un coup de dernière minute, voient aujourd’hui leur club en mode survie, obligé de vendre avant d’acheter, et de regarder vers la Ligue 2 pour anticiper les départs. Entre la gestion au cordeau et la pression du résultat, l’OL donne l’impression de courir après un équilibre qui lui échappe toujours. Ce flashback sonne alors comme un avertissement devenu réalité : l’étau financier n’a cessé de se resserrer, transformant la prudence d’hier en urgence d’aujourd’hui.

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