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FRANCE

OL : Fonseca doit encore vendre 2 ou 3 joueurs et prévient !

Par Wladimir DELCROS - 30 Août 2026, 06:02
OL : Fonseca doit encore vendre 2 ou 3 joueurs et prévient !

Après le match nul de l’OL face au Havre, Paulo Fonseca a reconnu que la fin du mercato perturbait son groupe. Le technicien portugais attend encore plusieurs départs, mais également des renforts pour compenser certaines pertes.

Fonseca reconnaît un groupe perturbé

On vous en parlait samedi : le mercato avait directement influencé les choix de Paulo Fonseca face au Havre. Après la rencontre, l’entraîneur lyonnais a confirmé que ses joueurs avaient eu du mal à faire abstraction des nombreuses rumeurs.

« J’ai essayé d’avoir tout le groupe concentré sur le match, mais nous savons que c’est impossible en ce moment parce que ça parle beaucoup. Nous sommes des humains, il est impossible de rester concentré entièrement puisqu’il y a beaucoup de bruit », a-t-il expliqué.

Deux ou trois ventes encore nécessaires

Dans des propos relayés par Olympique et Lyonnais, Fonseca n’a pas cherché à masquer la situation financière de l’OL. « On doit vendre, c’est la vérité. Notre directeur sportif a dit la vérité. Nous avons besoin de vendre deux ou trois joueurs. »

Malick Fofana fait partie des éléments susceptibles de partir. Hull City aurait formulé une offre orale de 35 M€ et présenté son projet au jeune ailier belge.

Fofana devrait être remplacé, pas forcément Kluivert

Fonseca a surtout précisé que chaque départ ne provoquerait pas automatiquement une arrivée. Si Fofana quitte Lyon, l’OL devra recruter à son poste. La situation est différente pour Ruben Kluivert, également préservé physiquement contre Le Havre.

En défense centrale, le technicien estime disposer de solutions avec Clinton Mata, Felix Bacher et Moussa Niakhaté. « Ça dépend vraiment du poste », résume-t-il. La direction lyonnaise dispose désormais de deux jours pour vendre, puis ajuster un effectif qui retrouvera davantage de sérénité une fois le marché refermé.

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