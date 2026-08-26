OL : le Fenerbahçe brise le rêve de C1, les raisons de l’échec

L’Olympique Lyonnais ne disputera pas la Ligue des champions cette saison. Malgré un Groupama Stadium plein à craquer et une immense attente autour de ce barrage retour face au Fenerbahçe, les Gones se sont inclinés 2-1 et voient leur rêve européen s’envoler. Une nouvelle désillusion pour l’OL, qui échoue une nouvelle fois à franchir la dernière marche.

Une nouvelle élimination qui fait ressurgir les vieux démons de l’OL

Manchester United, l’ASSE, Lens, le Celta Vigo… Ces dernières saisons, l’Olympique Lyonnais a régulièrement connu des désillusions au moment de franchir un cap important. Cette élimination face au Fenerbahçe vient malheureusement prolonger cette tendance.

La préparation avait déjà permis d’identifier certaines failles dans le système lyonnais, notamment sur les côtés. Elles ont encore été particulièrement visibles face au Fenerbahçe. Ainsley Maitland-Niles a vécu une soirée compliquée. Impliqué sur les deux buts encaissés, l’Anglais a régulièrement été mis en difficulté. Son apport offensif, avec le centre à l’origine du but lyonnais, ne suffit pas à effacer ses difficultés défensives. À gauche, Abner a lui aussi souffert dans les duels. Le Brésilien a notamment été battu dans la surface par Vedat Muriqi sur le 0-1.

Paulo Fonseca peut encore regretter son coaching

L’autre frustration de cette élimination concerne la gestion de la rencontre par Paulo Fonseca. L’OL a pourtant montré une vraie capacité de réaction. Les Lyonnais ont poussé et se sont même procuré plusieurs situations permettant d’espérer un retournement de situation. Deux buts ont notamment été refusés pour hors-jeu, à Loïs Openda puis à Kail Boudache. Une preuve que les Gones ont su retrouver de l’allant offensivement après avoir été menés. Mais les changements sont intervenus tardivement.

Les entrées de Zachary Athekame et de Kail Boudache sur le côté droit ont apporté davantage de dynamisme. Leur impact laisse forcément des regrets au regard des difficultés rencontrées auparavant.Même constat au milieu de terrain avec la sortie tardive de Tanner Tessmann, remplacé par Pavel Šulc. Dans un match où l’OL devait accélérer et apporter davantage de créativité, certains choix de Paulo Fonseca peuvent donc être discutés.

Une élimination qui coûte très cher à l’Olympique Lyonnais

Au-delà de la déception sportive, cette élimination face au Fenerbahçe représente un véritable coup dur économique pour l’OL. La qualification pour la Ligue des champions aurait apporté des revenus particulièrement importants à un club qui reste soumis à de fortes contraintes financières.

Selon les informations rapportées par L’Equipe, Lyon va devoir trouver en cinq jours de Mercato 50 M€ (contre seulement 25 s’il était qualifié pour la phase de groupes de la lucrative C1). La non-qualification complique donc considérablement la situation. Le club va devoir trouver de nouvelles ressources et poursuivre son travail de réduction de la masse salariale. Une éventuelle arrivée offensive apparaît désormais beaucoup plus difficile, tandis que le recrutement d’un milieu supplémentaire pourrait également dépendre de plusieurs départs.

Cette situation place également Michele Kang face à un défi majeur. La propriétaire de l’OL avait déjà dû apporter d’importantes garanties financières dans le cadre de la reprise du club. Son arrivée avait notamment permis à Lyon de rester en Ligue 1 sous encadrement de sa masse salariale. La qualification en Ligue des champions aurait évidemment offert davantage de marge de manœuvre au club. Son absence oblige désormais la direction lyonnaise à revoir ses ambitions à court terme et à trouver d’autres leviers financiers. Surtout avec les engagements pris devant l’UEFA, qui ne sont pas respectés.

Les notes des joueurs de l’OL face au Fenerbahçe

Greif (5,5) – Maitland-Niles (4), remplacé par Athekame (62e); Kluivert (4); Niakhaté (6); Abner (4), remplacé par Tagliafico (86e) – Tessmann (4), remplacé par Šulc (76e); Morton (5), remplacé par Bidstrup (86e); Tolisso (4) – Nuamah (4), remplacé par Boudache (62e); Openda (6); Malick Fofana (7).

Malick Fofana, l’un des rares motifs de satisfaction

Malick Fofana aura été l’un des Lyonnais les plus dangereux dans cette rencontre.

Le jeune attaquant a notamment entretenu l’espoir lyonnais avec son but et n’a jamais cessé de tenter de faire la différence. Sa prestation confirme son importance dans le secteur offensif de Paulo Fonseca.

Loïs Openda mérite également une mention positive. Très actif, le Belge a beaucoup proposé et aurait pu davantage peser au tableau d’affichage sans certaines décisions défavorables.

Niakhaté solide malgré la défaite

Dans une défense une nouvelle fois en difficulté, Moussa Niakhaté a été l’une des satisfactions de la soirée.

Le défenseur lyonnais a notamment réalisé un sauvetage important devant Mason Greenwood alors que le Fenerbahçe pouvait prendre davantage le large.

À l’inverse, les prestations de Ruben Kluivert et surtout d’Ainsley Maitland-Niles et d’Abner ont davantage inquiété.