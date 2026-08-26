OM : une nouvelle piste à 3,8 M€ bouscule le mercato offensif

Toujours freiné par la nécessité de vendre, l’OM garde Karl Toko Ekambi sous le coude mais avance également sur un ailier de Ligue 2. Le joueur concerné serait même disposé à faire patienter un club turc pour rejoindre Marseille.

Versini donne sa priorité à l’OM

On vous en parlait ce mercredi : Karl Toko Ekambi attend son heure tandis que l’OM doit dégager des marges avant de se renforcer. Une seconde piste offensive apparaît désormais dans ce mercato sous contrainte.

Selon les informations relayées par Onze Mondial, Giovani Versini aurait donné sa priorité au club phocéen. L’ailier de Pau serait prêt à attendre les derniers jours du marché pour voir si Marseille peut passer à l’action.

Un accord à 3,8 M€ avec Corum

Le dossier est pourtant loin d’être dégagé. Pau disposerait déjà d’un accord avec Corum, en Turquie, autour d’un transfert estimé à 3,8 millions d’euros. La volonté de Versini offre donc un peu de temps à l’OM, sans lui garantir l’issue de l’opération.

Le profil du joueur de Ligue 2 vient s’ajouter à celui de Toko Ekambi, libre après une saison à 22 matches, sept buts et une passe décisive avec Al-Arabi SC. Deux solutions différentes, mais une même condition préalable.

Les ventes bloquent encore Lorenzi

Marseille doit en effet alléger sa masse salariale avant de finaliser ses dossiers. Pierre-Emile Hojberg, Leonardo Balerdi, Igor Paixao et Geoffrey Kondogbia font partie des éléments susceptibles de débloquer la situation en cas de départ.

Jean-Clair Todibo pourrait finalement rejoindre Aston Villa plutôt que l’OM. Le club anglais pourrait dépasser Marseille malgré l’accord personnel du défenseur avec le club phocéen. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2092666658552696984

Cette contrainte touche l’ensemble du recrutement olympien, comme l’illustre aussi le dossier Jean-Clair Todibo. Pour Versini comme pour Toko Ekambi, la direction phocéenne reste donc suspendue aux sorties à conclure avant le 1er septembre.