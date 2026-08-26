Alors que l’avenir d’Igor Paixao continue d’agiter le mercato de l’OM, une rumeur faisait état d’un possible départ de Bruno Genesio en cas de vente de l’ailier brésilien. Une information rapidement démentie.

Le mercato marseillais entre dans sa dernière ligne droite et le dossier Igor Paixao reste au centre de toutes les attentions.Alors que plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés par l’ailier brésilien, son éventuel départ pourrait avoir des conséquences importantes sur le projet de Bruno Genesio.

Genesio prêt à claquer la porte ?

Une rumeur a récemment circulé autour de l’avenir de l’entraîneur marseillais. Selon celle-ci, Bruno Genesio pourrait envisager de présenter sa démission si Igor Paixao venait à quitter l’OM sans être remplacé par un joueur à la hauteur des ambitions du club. Une hypothèse qui aurait évidemment de quoi inquiéter les supporters marseillais.

Depuis son arrivée, Genesio travaille avec Grégory Lorenzi sur la construction d’un effectif capable de jouer les premiers rôles. Le départ de Paixao, l’un des éléments offensifs importants du groupe, pourrait donc être perçu comme un sérieux coup porté au projet sportif.

Lorenzi veut conserver Paixao

De son côté, Grégory Lorenzi aurait une vision différente du dossier. Le directeur sportif marseillais estime notamment que conserver Igor Paixao durant toute la saison pourrait permettre à l’OM de valoriser davantage son joueur et éventuellement de réaliser une vente plus importante avant le 30 juin. Une stratégie qui permettrait également de ne pas affaiblir l’effectif dans l’immédiat. Le dossier reste donc particulièrement sensible, alors que les intérêts anglais se précisent.

Malgré les rumeurs, Bruno Genesio ne serait toutefois pas sur le départ. Mohamed Toubache-Ter s’est montré catégorique concernant l’avenir du technicien français. « Quelle que soit l’issue du mercato, Bruno Génésio restera l’entraîneur de l’Olympique de Marseille cette saison. » Un message qui devrait rassurer les supporters olympiens. Même en cas de départ d’Igor Paixao, Genesio devrait donc poursuivre sa mission sur le banc marseillais.

Un dossier Paixao toujours brûlant

L’avenir de l’ailier brésilien reste malgré tout l’un des dossiers majeurs de cette fin de mercato. L’OM devra rapidement trancher entre une vente permettant de récupérer une importante somme d’argent et la volonté de conserver un joueur apprécié par son entraîneur et les supporters. Pour Bruno Genesio, la situation semble en tout cas claire : malgré les incertitudes autour de Paixao, son avenir à Marseille ne serait pas remis en question.