La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Quentin Ndjantou (PSG, 19 ans) suscite énormément d’intérêt à l’approche de la fin du mercato estival, notamment du Stade Rennais.

Le mercato rennais pourrait encore réserver quelques surprises. Après avoir travaillé sur plusieurs profils offensifs ces dernières semaines, le Stade Rennais cherche toujours à renforcer son secteur offensif. Et un nouveau nom vient de faire son apparition dans les radars bretons.

Le Stade Rennais suit bien Quentin Ndjantou

À seulement 19 ans, Quentin Ndjantou suscite déjà beaucoup d’intérêt sur le marché. Le jeune Parisien avait réalisé plusieurs prestations intéressantes avant d’être stoppé par une blessure en début d’année. Ses performances n’ont visiblement pas laissé indifférents plusieurs clubs européens. Selon PSG Inside Actus, de nombreuses formations se sont renseignées sur sa situation et pourraient tenter de l’attirer la saison prochaine. En France, le Stade Rennais, Le Havre et Toulouse suivent notamment son évolution avec attention.

Le Stade Rennais n’est toutefois pas seul sur le dossier. En Espagne, plusieurs clubs de la deuxième partie de tableau de Liga seraient intéressés, avec notamment l’Espanyol Barcelone. L’Allemagne est également représentée puisque le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig ont été cités parmi les clubs attentifs à la situation du jeune Parisien. L’Italie surveille aussi le dossier. Côme ferait notamment partie des formations intéressées par le profil de Ndjantou. Une concurrence importante pour Rennes, qui devra donc rapidement se positionner s’il souhaite passer à l’action.

Le PSG ne veut pas vendre

La situation est toutefois très claire du côté du PSG. Le club de la capitale ne souhaite absolument pas se séparer définitivement de son jeune joueur. Paris compte toujours sur Quentin Ndjantou pour l’avenir. L’option privilégiée serait donc plutôt celle d’un prêt. Une solution qui permettrait au joueur de retrouver du rythme, d’enchaîner les rencontres et de poursuivre sa progression au plus haut niveau.

Cette piste pourrait particulièrement intéresser le Stade Rennais. Le club breton cherche en effet un élément offensif capable d’apporter de la percussion et du déséquilibre. À 19 ans, Ndjantou correspond également à la volonté de miser sur des joueurs à fort potentiel. Après avoir exploré la piste menant à Ludovic Ajorque pour renforcer le poste de numéro 9, Rennes pourrait donc tenter un autre coup avec un jeune élément du PSG. Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens accepteront de le laisser partir en prêt et surtout si le projet rennais saura convaincre le joueur.