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FC Nantes Mercato : Poirier a déjà fait une croix sur cet ancien 9 du Stade Rennais 

Par Bastien Aubert - 25 Août 2026, 16:00
Timothé Nkada (Standard de Liège
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Cité au FC Nantes, Timothé Nkada (Standard de Liège, 27 ans) ne devrait pas venir grossir les rangs des Canaris au mercato.

Le FC Nantes continue de chercher des solutions pour renforcer son effectif mais toutes les pistes étudiées ne débouchent pas sur une offensive concrète. C’est notamment le cas de Timothé Nkada.

La piste Nkada déjà refermée au FC Nantes 

L’attaquant de 27 ans, actuellement au Standard de Liège, a été cité hier comme une possible option pour le FC Nantes. Mais l’intérêt nantais n’aura visiblement pas duré bien longtemps. David Phelippeau, journaliste d’Ouest-France, a confirmé que le dossier avait rapidement été abandonné : « En fait, le dossier a été très vite refermé… si on parle des 167 dossiers étudiés on ne s’en sort pas. » Une manière de rappeler que le FC Nantes étudie de très nombreux profils, sans pour autant donner suite à chacun d’entre eux.

Timothé Nkada possède pourtant un parcours qui pouvait rendre son profil intéressant pour Nantes. Formé au Stade Rennais, l’avant-centre avait véritablement explosé sous les couleurs de Rodez. Lors de la saison précédant son départ en Belgique, il avait inscrit 17 buts en Ligue 2. Ces performances avaient convaincu le Standard de Liège de miser sur lui à l’été 2025, avec un transfert estimé à 1,8 million d’euros. Mais son aventure belge ne s’est pas déroulée comme prévu.

Poirier devra chercher ailleurs

En 2025-2026, Nkada n’a inscrit que cinq buts toutes compétitions confondues. Des statistiques nettement moins impressionnantes que celles affichées à Rodez. Le Standard de Liège serait donc à l’écoute du marché et pourrait envisager un départ si une proposition intéressante venait à arriver d’ici la fin du mercato. Sa valeur est actuellement estimée autour de deux millions d’euros. Mais cela ne devrait pas profiter au FC Nantes.

L’arrivée de Grégory Poirier sur le banc du FC Nantes ne devrait donc pas s’accompagner de celle de Nkada. Le nouveau technicien dispose encore de nombreuses pistes à étudier pour renforcer son attaque. Le dossier de l’ancien Rennais n’en fera simplement pas partie. Cette situation illustre surtout l’ampleur du travail effectué en coulisses par la direction nantaise. Entre les profils observés, les prises de renseignements et les véritables négociations, le club doit faire le tri avant de passer à l’action.

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