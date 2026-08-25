Alors que l’ASSE semblait encore à la recherche d’un spécialiste du poste, Maxime Bernauer pourrait bien changer les plans des dirigeants stéphanois.

Le mercato de l’ASSE n’a peut-être pas fini de surprendre. Alors que le recrutement d’un latéral gauche semblait encore faire partie des priorités des Verts, une solution pourrait finalement se trouver… déjà dans l’effectif. Et elle porte le nom de Maxime Bernauer.

Bernauer s’installe à gauche

Repositionné dans le couloir gauche, l’ancien Parisien a rapidement montré qu’il pouvait répondre présent à ce poste. Après une prestation convaincante contre Clermont, Bernauer a de nouveau été utilisé à gauche face à Grenoble. Deux rencontres qui pourraient peser dans la réflexion du staff. Selon Peuple Vert, cette polyvalence pourrait même modifier les plans de l’ASSE sur le mercato. Une hypothèse qui prend de l’épaisseur au fil des matches.

Bernauer possède également un autre atout majeur : sa capacité à évoluer dans l’entrejeu. Or, la concurrence commence à devenir particulièrement forte au milieu de terrain. Dans ces conditions, son repositionnement pourrait être intéressant pour tout le monde. Plutôt que de se retrouver avec un temps de jeu limité dans l’axe, Bernauer pourrait profiter de sa polyvalence pour s’installer durablement dans le couloir gauche. Un scénario qui offrirait surtout une solution supplémentaire à Ian Cathro.

Un concurrent sérieux pour Ben Old ?

Le retour prochain de Ben Old était jusqu’ici l’une des principales raisons de ne pas paniquer au poste de latéral gauche. Mais Bernauer pourrait désormais venir bouleverser cette hiérarchie. Son adaptation rapide au poste et ses prestations récentes lui permettent de se positionner comme un véritable concurrent du Néo-Zélandais. Pour Cathro, disposer de deux profils différents à ce poste représente forcément une option intéressante pour l’ASSE. Et cela pourrait avoir une conséquence directe sur le mercato.

La question est désormais posée. Si Bernauer confirme dans les prochaines semaines, les dirigeants stéphanois pourraient considérer qu’un recrutement supplémentaire n’est plus indispensable. Le club conserverait alors ses moyens pour renforcer d’autres secteurs de l’effectif. Une décision qui aurait également l’avantage de ne pas bloquer la progression de jeunes joueurs comme Kévin Pedro ou Nathan Kasia. Mais rien n’est encore définitivement décidé.