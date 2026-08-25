Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Annoncés sur le départ de l’ASSE depuis l’ouverture du mercato estival, Lucas Stassin et Pierre Ekwah pourraient voir leur destin basculer ces prochains jours.

L’ASSE entre dans une période décisive de son mercato. Alors que plusieurs joueurs sont toujours concernés par un départ, deux dossiers semblent particulièrement susceptibles de bouger rapidement : Lucas Stassin et Pierre Ekwah.

Stassin, un départ de plus en plus probable à l’ASSE

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Lucas Stassin semble désormais plus proche que jamais de quitter l’ASSE. Selon Peuple Vert, le club stéphanois considère désormais que le départ de l’attaquant belge est une hypothèse très sérieuse. Les discussions s’intensifient donc en coulisses. Plusieurs clubs ont déjà été associés au dossier, notamment le RC Strasbourg et le Betis Séville. Mais d’autres prétendants pourraient également passer à l’action dans les derniers jours du mercato. Le départ de Stassin pourrait donc rapidement provoquer une réaction des dirigeants stéphanois.

Une chose semble désormais claire du côté de l’ASSE : si Lucas Stassin part, un nouvel attaquant sera recruté. Le club travaille déjà sur plusieurs profils. Le nom d’Adriano Bertaccini, attaquant d’Anderlecht, a notamment circulé. Les Verts se seraient également positionnés sur Andréas Hountondji, l’ancien Ruthénois désormais à Burnley. Le départ potentiel de Stassin devrait donc déclencher une véritable accélération sur le marché. Plusieurs noms pourraient ainsi apparaître dans les prochains jours.

Ekwah voit aussi sa situation évoluer

Autre dossier susceptible de connaître un dénouement : celui de Pierre Ekwah. Le milieu de terrain stéphanois n’entre toujours pas dans les plans du club, mais contrairement à Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan, il participe aux séances collectives depuis plusieurs semaines. Sa situation semble également évoluer sur le marché des transferts. Levante et Malaga ont notamment été cités parmi les clubs intéressés mais ils ne seraient pas les seuls à suivre le joueur.

Cette concurrence pourrait enfin permettre à l’ASSE de trouver une solution pour Pierre Ekwah. Le milieu dispose encore d’une certaine cote et plusieurs clubs semblent prêts à étudier son arrivée. Pour les dirigeants stéphanois, un départ représenterait une nouvelle étape dans la réduction de l’effectif. La situation pourrait donc se débloquer rapidement si l’un des prétendants venait à formuler une proposition concrète.

Moueffek et N’Guessan toujours écartés

Le club doit également gérer les situations d’Aïmen Moueffek et Djylian N’Guessan. Les deux joueurs restent à l’écart du groupe et ne seraient plus désirés à Saint-Étienne. L’ASSE cherche donc toujours à trouver des portes de sortie pour plusieurs éléments. Une situation qui explique pourquoi les dernières semaines du mercato pourraient être particulièrement animées dans le Forez.

Entre le possible départ de Lucas Stassin, les discussions autour de Pierre Ekwah et les autres joueurs placés sur la liste des départs, l’ASSE dispose encore de nombreux dossiers à régler. Le cas Stassin sera évidemment le plus important et pourrait être décisif pour l’effectif de l’ASSE.