Si une vente du FC Nantes est plus que jamais réclamée par les supporters, le prix du club serait d’ores et déjà fixé.

La crise du FC Nantes dépasse désormais largement le terrain. Après un début de saison catastrophique et les nombreuses interrogations autour de la gestion du club, la question d’une vente revient régulièrement sur le devant de la scène.

« Le FC Nantes vaut un euro »

Pour Romain Molina, la situation financière du FC Nantes est telle que sa valeur serait aujourd’hui extrêmement faible.Sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a livré une analyse particulièrement sévère concernant la situation du club. « À Nantes, il y a une toxicité absolument délirante », a-t-il d’abord expliqué, décrivant une équipe « complètement sclérosée ». Le journaliste s’est ensuite penché sur la question de la vente du club et sur la position de la famille Kita.

Selon lui, Waldemar Kita ne souhaiterait pas vendre actuellement, notamment dans l’attente d’une éventuelle amélioration liée aux droits télé. Mais Molina estime que cette stratégie se heurte à une réalité économique particulièrement difficile. « Aujourd’hui, Nantes vaut un euro et je trouve que c’est un peu cher parce qu’il perd entre 20 et 40 millions d’euros par an. Nantes, ça vaut zéro en fait. »

Pourquoi les Kita ne vendraient-ils pas ?

Derrière cette estimation volontairement provocatrice, Romain Molina pointe surtout les pertes importantes enregistrées par le FC Nantes. Selon les chiffres avancés par le journaliste indépendant, le club perdrait entre 20 et 40 millions d’euros chaque année.cUne situation qui pèserait évidemment lourdement sur la valeur d’une éventuelle cession. Pour un potentiel acquéreur, reprendre le FC Nantes ne consisterait donc pas seulement à acheter un club historique du football français. Il faudrait également être capable d’absorber les pertes et de remettre les comptes sur une trajectoire plus saine.

Romain Molina estime que la famille Kita aurait encore intérêt à attendre avant d’envisager une vente. L’espoir d’un redressement du marché des droits télé pourrait notamment expliquer cette position. Une amélioration des revenus permettrait potentiellement de rendre le club plus attractif et de modifier les conditions d’une éventuelle transaction. Mais en attendant, la situation sportive et financière continue d’alimenter les critiques. Et la pression des supporters ne cesse de grandir.

Une vente toujours réclamée par les supporters

Dans ce contexte, les appels au départ de la famille Kita sont devenus particulièrement nombreux. Les supporters du FC Nantes réclament régulièrement un changement de propriétaire afin de relancer le club sur de nouvelles bases. Pour eux, le problème dépasse désormais largement les résultats sportifs.

La gouvernance, les choix sportifs et la situation financière sont régulièrement pointés du doigt. La sortie de Romain Molina vient donc ajouter une nouvelle dimension à ce débat. Et avec des pertes annuelles qu’il estime comprises entre 20 et 40 millions d’euros, la perspective d’une vente du FC Nantes apparaît forcément complexe.