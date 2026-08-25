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FRANCE

RC Lens Mercato : un ancien du PSG pour remplacer Malang Sarr ?

Par Bastien Aubert - 25 Août 2026, 12:35
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le RC Lens continue d’explorer plusieurs pistes défensives dans cette fin de mercato estival. Notamment en Allemagne…

Le RC Lens garde un œil attentif sur le marché dans le secteur défensif. Alors que Malang Sarr n’a toujours été remplacé poste pour poste, les dirigeants lensois auraient activé une piste particulièrement intéressante avec El Chadaille Bitshiabu.

Lens se renseigne sur Bitshiabu

Selon Benjamin Suarez, journaliste du Parisien, le RC Lens s’intéresse à lui. Le défenseur central gaucher de 21 ans évolue actuellement au RB Leipzig, qu’il a rejoint en juillet 2023 après avoir quitté le PSG. Son profil pourrait particulièrement intéresser le club artésien. Sa capacité à évoluer dans l’axe gauche de la défense correspond notamment aux besoins du RC Lens, qui cherche à conserver un effectif compétitif à l’approche de la fermeture du mercato.

El Chadaille Bitshiabu connaît déjà parfaitement la Ligue 1. Formé au PSG, le défenseur avait fait ses premiers pas avec l’équipe professionnelle parisienne avant de prendre la direction de l’Allemagne. Son expérience à Leipzig lui a ensuite permis de découvrir un autre environnement et de poursuivre sa progression au plus haut niveau. Le joueur avait également été associé à l’OL ces derniers mois. Le RC Lens ne serait donc pas le seul club français à avoir apprécié son profil.

Une piste pour remplacer Sarr ?

Sous contrat avec le RB Leipzig jusqu’en juin 2028, Bitshiabu dispose encore de plusieurs deux années de contrat avec le club allemand. Selon Transfermarkt, sa valeur est actuellement estimée à 18 millions d’euros. Une somme importante pour le RC Lens, même si les modalités d’un éventuel transfert pourraient évidemment différer de cette estimation. Galatasaray suivrait également la situation du défenseur français à distance.

La concurrence pourrait donc rapidement s’intensifier si le RC Lens décidait de passer à l’action. Dans cette perspective, le profil de Bitshiabu présente plusieurs arguments séduisants : son âge, son expérience de la Ligue 1, sa formation parisienne et surtout sa capacité à évoluer comme défenseur central gauche. Pour l’heure, Lens s’est renseigné sur le joueur. Reste désormais à savoir si cette prise d’informations débouchera sur une offensive concrète dans les derniers jours du mercato.

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