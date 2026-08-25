Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors qu’Igor Paixao est annoncé sur le départ de l’OM, sa compagne a peut-être envoyé un petit signal concernant l’avenir de l’attaquant brésilien.

Le mercato marseillais continue d’être animé autour d’Igor Paixao. Annoncé comme l’un des joueurs susceptibles de quitter l’Olympique de Marseille dans cette dernière ligne droite du marché, l’ailier brésilien reste au centre des interrogations. Et une publication de sa compagne n’est pas passée inaperçue.

Une story publiée depuis la Commanderie

La compagne d’Igor Paixao a publié une story sur Instagram depuis une voiture.

Jusque-là, rien de particulièrement surprenant.

Mais le détail qui interpelle se trouve à l’arrière-plan.

La publication a été réalisée sur le parking de la Commanderie, devant le bâtiment de la presse de l’OM.

L’écusson du club phocéen apparaît ainsi très clairement sur la photo.

Un indice sur l’avenir de Paixao ?

Évidemment, cette publication ne constitue en aucun cas une confirmation concernant l’avenir d’Igor Paixao.

Mais dans un contexte où le Brésilien est annoncé sur le départ, ce petit détail peut forcément interpeller.

La présence de sa compagne à la Commanderie pourrait simplement être liée à la vie quotidienne du joueur et ne signifie pas nécessairement qu’il restera à Marseille.

Mais elle entretient aussi le doute autour d’un éventuel départ.

Pour l’heure, Igor Paixao reste donc un joueur de l’OM, malgré les nombreuses rumeurs concernant son avenir.

Le mercato marseillais reste sous tension

Le dossier Paixao pourrait encore évoluer dans les prochains jours.

En cas de départ, l’OM devra rapidement lui trouver un remplaçant et plusieurs pistes ont déjà circulé.

La moindre publication liée à l’ailier brésilien est donc forcément scrutée par les supporters marseillais.

Cette story depuis la Commanderie ne permet pas de trancher, mais elle apporte un nouvel élément à un dossier qui reste particulièrement suivi.

Reste à savoir si Paixao sera toujours un joueur de l’OM à la fermeture du mercato.