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FRANCE

OM : 6 milliards de l’Arabie saoudite refont surface à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 25 Août 2026, 10:20
Frank McCourt (OM)

L’annonce d’un investissement massif de l’Arabie saoudite en France a rapidement fait réagir dans le microcosme marseillais. 

L’actualité économique française s’est invitée dans les discussions autour de l’OM. Hier, l’Élysée a annoncé que l’Arabie saoudite allait investir six milliards d’euros dans la création de trois parcs d’attractions à proximité de Paris. Un projet particulièrement ambitieux qui devrait également générer environ 22 000 emplois directs. 

L’Arabie saoudite investit massivement en France

Cette annonce n’est évidemment pas passée inaperçue à Marseille. L’Arabie saoudite va donc renforcer sa présence économique en France avec un investissement de plusieurs milliards d’euros. Trois parcs d’attractions doivent voir le jour près de la capitale. L’un d’entre eux pourrait notamment être consacré à l’univers des mangas. Au total, six milliards d’euros doivent être injectés dans ces différents projets, avec des milliers d’emplois directs attendus. Une opération spectaculaire qui illustre les ambitions du royaume dans l’Hexagone.

Cette annonce a rapidement fait réagir Marwan Belkacem, insider marseillais. Le sujet de l’Arabie saoudite est forcément sensible lorsqu’il est question de l’OM, puisque des rumeurs concernant un éventuel intérêt saoudien pour le club circulent régulièrement. L’insider a donc choisi de faire un rapprochement pour le moins ironique : « 6 milliards pour des parc d’attractions mais pas un seul pour l’OM… Très bien caché ce deal sous-marin. » Une sortie qui relance forcément les fantasmes autour d’une éventuelle arrivée d’investisseurs saoudiens à Marseille.

« 6 milliards pour des parc d’attractions, pas un seul pour l’OM… 

Il faut toutefois rester prudent. Le message de Marwan Belkacem ne constitue pas une confirmation d’un projet de rachat de l’Olympique de Marseille par l’Arabie saoudite. L’insider fait avant tout un clin d’œil aux nombreuses spéculations qui entourent depuis plusieurs années l’avenir de l’OM. Aucun élément fourni ici ne permet d’affirmer qu’une opération de vente du club serait actuellement en préparation. Le rapprochement repose donc davantage sur l’humour et les rumeurs persistantes que sur une information concrète.

La puissance financière de l’Arabie saoudite nourrit évidemment les discussions. Avec des investissements colossaux dans différents secteurs à travers le monde, le royaume possède les moyens de mener des opérations d’envergure. Dans le football, cette puissance financière s’est déjà matérialisée à travers plusieurs investissements majeurs. Forcément, à Marseille, certains supporters continuent donc de rêver à l’arrivée d’un investisseur capable de donner une nouvelle dimension à l’OM. Mais pour l’heure, aucune confirmation sérieuse ne permet de parler d’un rachat imminent. En attendant, l’actualité de l’OM reste surtout concentrée sur le mercato.

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