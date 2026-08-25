Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’OM attend quatre recrues et se serait renseigné sur Mohamed Amoura (Wolfsburg, 26 ans), pisté par le Stade Rennais en début de mercato.

Le mercato marseillais pourrait encore connaître une accélération spectaculaire. Selon L’Équipe, l’OM souhaite toujours boucler quatre recrues avant la fermeture du marché : un gardien, un défenseur central, un milieu de terrain et un ailier droit. Mais avant de passer à l’offensive, le club phocéen doit encore réduire sa masse salariale.

Quatre postes ciblés par l’OM

Les besoins de l’effectif marseillais sont désormais clairement identifiés.

La direction souhaite renforcer quatre secteurs :

un gardien ;

un défenseur central ;

un milieu de terrain ;

un ailier droit.

Grégory Lorenzi aurait déjà travaillé sur plusieurs dossiers afin d’anticiper ces renforts. Le problème est ailleurs. Frank McCourt attend d’abord que l’OM dégraisse son effectif avant de valider de nouvelles dépenses. Plusieurs opérations seraient donc actuellement en stand-by.

Todibo toujours dans les tuyaux

Le dossier Jean-Clair Todibo pourrait notamment être réactivé une fois la masse salariale suffisamment réduite. Le défenseur de West Ham serait favorable à l’idée de rejoindre Marseille afin de relancer sa carrière en Provence. L’OM aurait donc déjà travaillé en amont sur cette possibilité.

Mais tant que les départs nécessaires ne sont pas réalisés, difficile pour la direction marseillaise d’accélérer. Le mercato olympien avance ainsi avec une contrainte claire : vendre ou alléger avant d’acheter.

Amoura, le nouveau nom offensif

Dans ce contexte, un autre dossier pourrait rapidement devenir intéressant. L’OM se serait renseigné sur Mohamed Amoura, l’attaquant algérien de Wolfsburg. Le joueur de 26 ans avait également été ciblé par le Stade Rennais au début du mercato. Le club breton a finalement abandonné cette piste, mais Amoura continue d’attirer de nombreux prétendants. Son profil pourrait donc offrir une nouvelle solution offensive au club phocéen.

L’un des principaux atouts du dossier réside dans la possibilité d’un prêt. Une formule qui pourrait parfaitement correspondre aux contraintes actuelles de l’OM. Plutôt que de réaliser immédiatement un investissement important, Marseille pourrait ainsi tenter de profiter d’une opportunité sur le marché. Mais le temps presse. Pisté par le Stade Rennais en début de mercato, Amoura serait également suivi par plusieurs clubs de Serie A, de Ligue 1 ainsi que par Schalke 04. L’OM devra donc rapidement se positionner s’il souhaite réellement avancer.