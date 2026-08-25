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FRANCE

PSG Mercato : Paris connaît le prix à payer pour faire craquer le RC Lens pour Ganiou

Par Bastien Aubert - 25 Août 2026, 08:40
Ismaëlo Ganiou (RC Lens)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

S’il entend conserver Ismaëlo Ganiou (21 ans) sur ce mercato, le RC Lens s’attend à recevoir des offres qui pourraient éventuellement le faire réfléchir. 

Le RC Lens sait qu’il sera difficile de conserver éternellement ses meilleurs talents. Après avoir vendu Mamadou Sangaré à Brentford pour environ 48 M€, le club artésien entend désormais verrouiller Ismaëlo Ganiou, l’une des grandes révélations de la saison passée. 

Ganiou verrouillé jusqu’en 2030 mais…

Pur produit de La Gaillette, Ismaëlo Ganiou a rapidement pris une nouvelle dimension avec les Sang et Or. Pour éviter de subir les offensives des cadors européens, Lens a prolongé son jeune défenseur jusqu’au 30 juin 2030.

Le message envoyé par Joseph Oughourlian est donc clair : Ganiou n’est pas à vendre. Du moins, pas à n’importe quel prix. Le RC Lens vient d’ailleurs de montrer avec Sangaré qu’il savait fixer des montants particulièrement élevés pour ses pépites. Le milieu malien a rejoint Brentford pour 48 M€, devenant la plus grosse vente de l’histoire du club artésien. 

Le PSG devra sortir le chéquier

Dans ce contexte, le PSG peut déjà connaître le prix à payer s’il souhaite réellement tenter sa chance pour Ganiou. Selon L’Équipe, une proposition autour de 48 M€, soit le montant obtenu pour Sangaré, pourrait être suffisamment importante pour faire réfléchir la direction lensoise.

Cela ne signifie évidemment pas que Lens accepterait automatiquement une telle offre. Mais après avoir sécurisé Ganiou sur le long terme, les dirigeants artésiens ont les cartes en main pour négocier en position de force. Pour Paris, la mission s’annonce donc particulièrement coûteuse : il faudra probablement arriver avec un très gros chèque pour espérer faire vaciller le RC Lens.

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