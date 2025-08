RC Lens : le onze type probable de Sage avec Thauvin

Supporters lensois, c’est l’heure de votre traditionnelle vidéo de la semaine.

Cette semaine, William Tertrin, notre correspondant à Lens, et Fabien Chorlet reviennent sur la folle arrivée de Florian Thauvin (Udinese) au RC Lens et font le point sur l’équipe type que pourrait aligner l’entraîneur des Sang et Or, Pierre Sage, lors de la saison 2025-2026 après l’arrivée des premières recrues estivales (Robin Risser, Régis Gurtner, Samson Baidoo, Matthieu Udol, Saud Abdulhamid, Morgan Guilaovogui) et la venue de l’ancien Marseillais.

Dans ce talkshow, nos journalistes se demandent aussi ce que pouvait viser le RC Lens cette saison. Première partie de tableau ? Top 8 ? Top 6 ?