RC Lens : gros coup dur pour Still

Ancien adjoint du RC Lens, Edward Still, frère de Will, a été démis de ses fonctions par Watford ce dimanche après des résultats décevants en Championship.

Ancien membre du staff du RC Lens aux côtés de son frère Will Still, Edward Still vient de connaître un sérieux revers dans sa jeune carrière d’entraîneur principal. Le club anglais de Watford (16e de Championship) a officialisé, ce dimanche 3 mai, son limogeage à l’issue d’une fin de saison jugée insuffisante.

Une grosse défaite 4-0

Arrivé début février pour succéder à Javi Gracia, le technicien belge n’a pas réussi à redresser la situation des Hornets. En un peu moins de trois mois, son bilan est resté mitigé avec seulement trois victoires, quatre matchs nuls et neuf défaites. Une dynamique insuffisante pour un club ambitieux, finalement 16e du championnat anglais de deuxième division.

La lourde défaite face au leader Coventry City (0-4) a scellé son avenir sur le banc, dans un contexte déjà tendu pour un club habitué aux changements fréquents d’entraîneurs. Il s’agit du troisième technicien remercié par Watford cette saison, preuve d’une instabilité chronique.

Edward avec Will à Lorient ?

Ce coup d’arrêt intervient alors que le nom des Still reste fortement associé au RC Lens, où Edward avait occupé un rôle d’adjoint aux côtés de son frère Will. Une expérience en Artois qui avait contribué à renforcer sa réputation dans le milieu du football européen, avant son départ pour l’Angleterre.

Ce nouvel échec en Championship pourrait freiner la progression du technicien de 35 ans, encore en quête de stabilité sur un banc numéro un. Du côté du RC Lens, où la méthode Still n’a pas pleinement convaincu, il y a une possibilité de recroiser Will Still sur un banc de Ligue 1 la saison prochaine. En effet, le Belge est pressenti pour reprendre le FC Lorient. Peut-être avec Edward en tant qu’adjoint…