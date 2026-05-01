RC Lens : Will Still tout proche de retrouver les Sang et Or en Ligue 1

Alors que le FC Lorient prépare un été de transition majeur après l’annonce du départ d’Olivier Pantaloni, le marché des entraîneurs s’agite en Ligue 1. Et un nom revient avec insistance : Will Still, ancien coach du RC Lens, aujourd’hui libre. Une situation qui ne laisse pas indifférent dans l’Artois, où son passage reste encore dans les esprits.

Lorient en quête d’un nouveau cycle

Le club breton, propriété du Black Knight Football Club, va tourner une page importante. Olivier Pantaloni, artisan de la montée puis du maintien, a officialisé son départ en fin de saison après deux exercices réussis, marqués notamment par un titre de meilleur entraîneur de Ligue 2 et une dynamique solide en Ligue 1.

Pour lui succéder, deux profils se détachent clairement :

Will Still, ancien coach du RC Lens

Wouter Vrancken, entraîneur de Saint-Trond, révélation en Belgique

Selon les informations de L’Équipe, la piste Will Still est aujourd’hui privilégiée en interne pour son profil moderne et sa capacité à développer les jeunes joueurs

Mais son passage au RC Lens continue de peser dans l’évaluation de son profil.

Will Still : un passage contrasté au RC Lens

Arrivé à Lens avec une forte attente après une expérience marquante à Reims, Will Still a laissé une image mitigée dans l’Artois.

D’un côté, son énergie, son management humain et sa volonté de jeu structuré ont été appréciés. De l’autre, on pouvait lui reprocher son irrégularité dans les résultats et une difficulté à maintenir une dynamique sur la durée.

Son départ du club, acté pour raisons personnelles et sportives, a ouvert une réflexion sur la capacité du technicien à s’inscrire dans un projet long terme au très haut niveau.

C’est précisément ce point qui divise aujourd’hui à Lorient : son style séduit, mais sa stabilité interroge.

Lens, témoin indirect du projet lorientais

Le RC Lens observe évidemment de loin cette situation, mais reste concerné.

Le club artésien, habitué à construire dans la continuité (Haise, Still, Sage), voit partir un ancien coach vers un projet concurrent en Ligue 1. Un mouvement révélateur du statut grandissant de certains entraîneurs issus de l’école lensois-moderne.

Dans les bureaux de La Gaillette, le sujet n’est pas central, mais il illustre une réalité : le RC Lens est devenu un véritable incubateur de coaches attractifs pour le marché européen.

Vrancken, l’option belge qui monte

Face à Still, Wouter Vrancken représente une alternative crédible. Actuel entraîneur de Saint-Trond, 3e de Jupiler Pro League, il séduit par son travail de structuration et sa capacité à faire progresser des effectifs jeunes.

Son manque d’expérience en Ligue 1 pourrait toutefois constituer un frein, un point déjà identifié en interne à Lorient.

Un été stratégique pour Lorient

Le choix du futur entraîneur lorientais aura un impact direct sur la dynamique du club, mais aussi indirectement sur le marché français.

Pour le RC Lens, ce dossier rappelle une tendance de fond : ses anciens entraîneurs restent très courtisés, preuve de la visibilité du projet artésien dans le football européen.

Will Still, lui, se retrouve à un tournant : confirmer son potentiel dans un nouveau projet… ou continuer à chercher la stabilité qu’il n’a pas encore totalement trouvée.