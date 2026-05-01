Si l’OM traverse une profonde crise de résultats, Florian Thauvin (33 ans) a achevé son ancien club depuis le RC Lens.

Florian Thauvin continue de faire parler de lui… à l’OM. Aujourd’hui sous les couleurs du RC Lens, l’ailier de 33 ans réalise une saison qui relance complètement les débats autour de sa carrière et, surtout, de son passage au sein du club phocéen.

« Thauvin est cuit, regarde la saison qu’il fait ! »

Cette situation a été utilisée comme exemple par Christophe Dugarry pour critiquer frontalement certaines logiques de recrutement du club phocéen. Sur RMC Sport, l’ancien champion du monde n’a pas mâché ses mots. Il a pris le cas Thauvin pour illustrer ce qu’il considère comme un problème récurrent à Marseille : une forme d’exigence parfois déconnectée de la réalité du marché et des joueurs disponibles.

« Prends l’exemple de Thauvin. Si Thauvin était revenu à Marseille, les Marseillais auraient dit : “on va pas recruter Thauvin, il est déjà fini”, on aurait dit que ce n’est pas assez bien parce qu’aujourd’hui il y a une forme de prétention à l’OM où on a l’impression que certains joueurs n’ont pas le droit de venir à l’OM. “On ne va pas recycler, Thauvin il est cuit”. Et regarde la saison qu’il fait ! Parce que quoi qu’on en dise, Thauvin a un état d’esprit irréprochable, il n’a jamais triché, ne s’est jamais caché, il court sur le terrain et donne tout ce qu’il a », a analysé Dugarry.

Le cas Thauvin interroge l’OM

Une sortie qui relance le débat sur la gestion sportive de l’OM, et Medhi Benatia, souvent critiqué pour ses choix jugés trop radicaux ou trop sélectifs selon certains observateurs. Pendant ce temps, Thauvin continue de s’imposer comme un élément moteur du RC Lens. Son expérience, son activité et sa capacité à peser dans les moments clés apportent une vraie valeur ajoutée au collectif lensois, notamment dans une saison où le club vise encore des objectifs élevés.

Au-delà du cas individuel, cette situation illustre surtout une réalité plus large : certains joueurs expérimentés, parfois jugés trop vite en fin de cycle, peuvent encore avoir un impact significatif au plus haut niveau. Pour l’OM, ce type de débat ravive forcément des regrets ou des interrogations sur certaines décisions passées. Et dans une période où les résultats sont scrutés de près, chaque exemple de ce type devient un sujet sensible dans l’environnement marseillais.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)