La légende allemande Toni Kroos va revenir au Real Madrid dans des fonctions très spécifiques qui peuvent faire trembler le FC Barcelone.

Le Real Madrid prépare un retour qui pourrait peser énormément dans l’avenir du club. Après une saison jugée décevante et marquée par la nouvelle domination du FC Barcelone en Liga, Florentino Pérez veut réagir fort. Et selon plusieurs informations venues d’Espagne, le président de la Casa Blanca aurait décidé de miser sur une figure mythique du club pour reconstruire une partie du projet sportif : Toni Kroos.

Un rôle stratégique pour Kroos au Real Madrid

Mais contrairement à ce que certains pourraient imaginer, il ne s’agirait pas d’un simple retour symbolique ou d’une opération destinée à flatter les supporters merengue. Le Real Madrid aurait un plan beaucoup plus ambitieux pour son ancien maître à jouer. D’après les révélations de The Athletic, Toni Kroos devrait intégrer l’organigramme sportif du club avec un véritable rôle stratégique. L’ancienne star allemande ne reviendrait donc pas comme ambassadeur ou conseiller occasionnel, mais bien comme une pièce importante dans la prise de décision autour de l’équipe première.

L’ancien numéro 8 du Real Madrid participerait notamment aux réflexions liées au mercato et à la construction de l’effectif. Il servirait également d’intermédiaire entre les joueurs et la direction, un rôle particulièrement précieux dans un club où Florentino Pérez s’est souvent appuyé sur un cercle dirigeant très fermé. Kroos travaillerait directement avec les hommes forts du Real : Florentino Pérez lui-même, José Angel Sanchez ainsi que Juni Calafat, considéré comme l’un des meilleurs recruteurs du football européen. Une collaboration qui pourrait totalement modifier certains équilibres internes au sein de la Casa Blanca.

Le FC Barcelone dans le viseur

Du côté de l’Espagne, AS précise également un point important : l’arrivée de Toni Kroos n’aurait aucun lien avec le futur entraîneur du Real Madrid. Alors que le nom de Jürgen Klopp circule avec insistance parmi les favoris pour succéder au prochain coach madrilène, l’ancien international allemand ne devrait pas intégrer le staff technique. Sa mission serait exclusivement dirigée vers la stratégie sportive et les décisions structurelles du club. Une nuance importante qui montre que le Real Madrid cherche avant tout à renforcer sa gouvernance footballistique.

Depuis plusieurs années, de nombreux observateurs reprochent justement au Real un certain manque de profils « terrain » capables d’influencer les décisions sportives au plus haut niveau. Malgré l’expérience énorme de Florentino Pérez, certains dossiers mercato ont parfois été critiqués pour leur manque de cohérence sportive. Avec Toni Kroos, le Real Madrid espère justement apporter une vision différente. Respecté par tout le vestiaire, légitime auprès des dirigeants et doté d’une immense expérience du très haut niveau, l’Allemand pourrait devenir un acteur majeur des futures décisions du club. Et dans l’esprit des dirigeants madrilènes, l’objectif est limpide : reconstruire une équipe capable de mettre fin à la montée en puissance du FC Barcelone en Espagne. Finalement, la grande recrue de l’été du Real Madrid pourrait bien se trouver… directement dans les bureaux du Bernabéu.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)