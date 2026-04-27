Le secteur médical du FC Barcelone a défini une feuille de route pour la récupération de Lamine Yamal mais craint que la sélection espagnole ne lui mette la pression en vue de la Coupe du monde.

Sport dévoile ce lundi soir qu’une réunion concernant Lamine Yamal s’est tenue aujourd’hui au centre d’entraînement du FC Barcelone. Y ont participé le staff médical blaugrana, dont les physios Raul Martinez et Fernando Galan, qui ont défini une feuille de route pour la récupération du prodige. Celle-ci a pour priorité de ne rien précipiter, Coupe du monde ou pas. L’idée est que le staff de la sélection espagnole suive cette feuille de route et s’y tienne jusqu’au bout. La santé de Yamal est une priorité pour le Barça et doit l’être aussi pour la Roja. Mais l’inquiétude est évidemment grande dans le camp barcelonais…

Le précédent Araujo fait peur

Car, évidemment, la sélection espagnole ne sera pas la même si Lamine Yamal est sur le terrain ou pas. Et comme il y a déjà eu des problèmes depuis le début de la saison à ce niveau, on comprend mieux pourquoi le Barça redoute le pire. On se souvient qu’à l’automne, alors qu’il souffrait d’une pubalgie et avait manqué plusieurs matches de son club, Yamal avait été appelé en sélection. Et, contre toute attente, Luis De la Fuente l’avait même fait jouer ! Cela avait provoqué une passe d’armes entre le sélectionneur de la Roja et Hansi Flick. Les choses avaient mis du temps à rentrer dans l’ordre…

Surtout, le FC Barcelone se souvient du précédent Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen s’était gravement blessé avant la Coupe du monde 2022. La Céleste avait voulu préciter son retour, contre l’avis du staff médical blaugrana et le joueur s’était finalement gravement blessé. Depuis, il n’a plus jamais rejoué au niveau d’avant sa blessure.

🔴𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 | Cumbre médica por Lamine



🇪🇸 El Barça no quiere que Lamine Yamal fuerce con la Selección en el Mundial



🏥 Ya han trazado una hoja de ruta para su recuperación y priorizan su salud por encima de todo



✍️ @monfortcarlos https://t.co/Cmi9Hol69a — Diario SPORT (@sport) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)