OM, FC Nantes, OL : nouvelles révélations sur le rachat d’un club français, un ancien du FC Barcelone impliqué !

Des informations révélées par le journaliste Romain Molina ont donné de nouvelles indications sur le possible rachat du MHSC, dans lequel figurerait notamment un ancien du FC Barcelone.

Alors que plusieurs clubs comme l’OM, le FC Nantes, ou encore l’OL sont cités dans certaines rumeurs de rachat, c’est bien Montpellier qui devrait être le prochain club français à passer à l’action. Et selon le journaliste Romain Molina, le MHSC pourrait être au cœur d’une opération de rachat menée par un fonds baptisé GSS.

Ce fonds serait composé de trois investisseurs, parmi lesquels figurerait l’ancien joueur du FC Barcelone Ilkay Gündogan, accompagné de Daniel Karbassiyoon et d’un ancien agent de joueurs. L’opération évoquée ferait état d’un rachat du club pour environ 10 millions d’euros, assorti d’une injection de 18 à 20 millions d’euros destinée à combler le déficit structurel du club sur la saison en cours.

Un modèle économique orienté trading

Toujours selon ces informations, le projet porté par GSS ne viserait pas une transformation sportive ambitieuse à court terme, mais plutôt un modèle axé sur le trading de joueurs. L’objectif serait de restructurer le club autour d’une logique d’investissement et de revente, plutôt que sur un développement sportif progressif.

La capacité financière du groupe serait estimée entre 120 et 150 millions d’euros, ce qui placerait ce projet dans la catégorie des investisseurs intermédiaires du football européen.

Toujours selon Molina, la famille Nicollin souhaite louer le centre d’entraînement de Grammont aux futurs propriétaires comme cela a été fait lors de la cession de l’équipe féminine, tandis que le dénouement de cette histoire est attendu d’ici 24/48 heures.