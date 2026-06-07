À LA UNE DU 7 JUIN 2026
[14:30]OM, FC Nantes, OL : nouvelles révélations sur le rachat d’un club français, un ancien du FC Barcelone impliqué !
[14:00]OL Mercato : déjà un coup dur pour le transfert de Mads Bidstrup ?
[13:30]Stade Rennais Mercato : une priorité de Haise déjà d’accord pour signer cet été ?
[13:00]RC Lens : c’est fait pour le départ de Pierre Sage !
[12:30]OM Mercato : un attaquant a dit oui pour rejoindre Marseille !
[12:00]PSG Mercato : Paris fait un immense cadeau à l’OM et l’OL pour un ancien goleador de Ligue 1
[11:30]Le FC Barcelone mis sous pression par Bernardo Silva, un jour historique s’annonce au Real Madrid
[11:00]FC Nantes : Der Zakarian déjà condamné par Kita avant même de signer ?
[10:30]OM : un ancien de l’ASSE et chouchou de Longoria et Benatia a pris du galon à Marseille
[10:00]RC Lens Mercato : les supporters poussent Leca à tenter un gros coup pour un international français

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, FC Nantes, OL : nouvelles révélations sur le rachat d’un club français, un ancien du FC Barcelone impliqué !

Par William Tertrin - 7 Juin 2026, 14:30
💬 Commenter

Des informations révélées par le journaliste Romain Molina ont donné de nouvelles indications sur le possible rachat du MHSC, dans lequel figurerait notamment un ancien du FC Barcelone.

Alors que plusieurs clubs comme l’OM, le FC Nantes, ou encore l’OL sont cités dans certaines rumeurs de rachat, c’est bien Montpellier qui devrait être le prochain club français à passer à l’action. Et selon le journaliste Romain Molina, le MHSC pourrait être au cœur d’une opération de rachat menée par un fonds baptisé GSS.

Ce fonds serait composé de trois investisseurs, parmi lesquels figurerait l’ancien joueur du FC Barcelone Ilkay Gündogan, accompagné de Daniel Karbassiyoon et d’un ancien agent de joueurs. L’opération évoquée ferait état d’un rachat du club pour environ 10 millions d’euros, assorti d’une injection de 18 à 20 millions d’euros destinée à combler le déficit structurel du club sur la saison en cours.

Un modèle économique orienté trading

Toujours selon ces informations, le projet porté par GSS ne viserait pas une transformation sportive ambitieuse à court terme, mais plutôt un modèle axé sur le trading de joueurs. L’objectif serait de restructurer le club autour d’une logique d’investissement et de revente, plutôt que sur un développement sportif progressif.

La capacité financière du groupe serait estimée entre 120 et 150 millions d’euros, ce qui placerait ce projet dans la catégorie des investisseurs intermédiaires du football européen.

Toujours selon Molina, la famille Nicollin souhaite louer le centre d’entraînement de Grammont aux futurs propriétaires comme cela a été fait lors de la cession de l’équipe féminine, tandis que le dénouement de cette histoire est attendu d’ici 24/48 heures.

FC BarceloneFC NantesOLOM

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : FC Barcelone, FC Nantes, OL, OM