Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Finaliste déçu de la Coupe du Monde 2026 face à l’Espagne (0-1), l’Argentin Nicolás Tagliafico (33 ans) aurait demandé à quitter l’OL cet été.

Nicolás Tagliafico pourrait bien tourner la page OL. À 33 ans, le latéral gauche argentin de l’Olympique Lyonnais sort d’une immense déception en finale u Mondial et aurait demandé à quitter le club cet été afin de relever un nouveau défi.

Tagliafico vers un nouveau challenge

Arrivé à l’OL à l’été 2022 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Nicolás Tagliafico s’est rapidement imposé comme un cadre du vestiaire lyonnais. Son expérience, son caractère et son vécu du très haut niveau ont fait de lui un élément important de l’effectif. L’international argentin avait pourtant été proche d’un départ l’été dernier.

Après des semaines d’incertitude, il avait finalement prolongé son contrat in extremis avec les Gones, alors qu’un premier départ semblait se dessiner. Mais un an plus tard, la situation aurait évolué. Malgré son statut et son attachement au club, Tagliafico souhaiterait désormais découvrir un nouvel environnement et vivre une nouvelle aventure avant la fin de sa carrière.

L’OL ouvert à un départ ?

Parmi les clubs intéressés, Boca Juniors surveillerait attentivement la situation du défenseur argentin. Un retour au pays pourrait séduire le joueur, qui pourrait ainsi se rapprocher de ses racines et retrouver le championnat argentin après une longue expérience européenne. Mais Boca n’est pas seul sur le dossier. Nottingham Forest et La Corogne seraient également venus aux renseignements pour tenter de convaincre le champion du monde 2022.

Du côté de l’OL, la porte ne serait pas totalement fermée. La direction lyonnaise apprécierait toujours le profil de Tagliafico, mais elle pourrait accepter son départ si une offre jugée satisfaisante arrive sur la table. Avec un joueur de 33 ans dont le contrat arrive dans une phase charnière, l’OL pourrait aussi voir dans cette opération une opportunité de renouveler son effectif et de préparer l’avenir au poste de latéral gauche. Le dossier Tagliafico pourrait donc devenir l’un des feuilletons du mercato lyonnais dans les prochaines semaines.