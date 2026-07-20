OL : Le jackpot attendu pour Pavel Sulc dépasse presque celui de Greenwood à l’OM

Auteur d’une première saison remarquée à l’OL, Pavel Šulc attire plusieurs regards en Premier League. Le club rhodanien n’entend toutefois pas ouvrir la porte à n’importe quelles conditions durant ce mercato estival.

Une première saison qui change tout

Arrivé l’été dernier en provenance du Viktoria Plzeň contre 7,5 M€, Pavel Šulc a rapidement pris de l’épaisseur à Lyon. Le milieu offensif tchèque de 25 ans a bouclé sa première saison avec 14 buts et 8 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, des chiffres qui ont forcément modifié son statut en interne.

Déjà présenté comme un élément important dans les plans de Paulo Fonseca, Šulc a aussi vu sa cote grimper sur le marché. Sa valorisation récente avait d’ailleurs déjà été évoquée autour de son nouveau poids à l’OL, où son profil polyvalent a vite convaincu.

Leeds a lancé les discussions

Le dossier s’est accéléré ces derniers jours avec un intérêt concret venu d’Angleterre. Leeds United a notamment initié des discussions pour le joueur, sous contrat avec l’OL jusqu’en 2029, tandis qu’Everton fait également partie des clubs attentifs à sa situation.

Leeds a initié les discussions pour Pavel Sulc, alors que l’OL réclamerait 25 M€ pour son milieu tchèque sous contrat jusqu’en 2029. — @ActuL1_ https://x.com/ActuL1_/status/2078476958686388464

Aston Villa avait déjà suivi le dossier avant son arrivée à Lyon. La Premier League garde donc un œil sur un joueur capable d’apporter du rendement immédiat, ce qui explique la fermeté affichée par la direction lyonnaise.

L’OL fixe une barre plus haute

Selon les informations relayées par Foot01, l’OL ne discuterait pas d’un départ en dessous de 30 M€. Un montant supérieur aux premières tendances sorties autour du dossier, et qui traduit la volonté lyonnaise de ne pas brader un investissement réussi.

À ce tarif, Lyon se donnerait la possibilité de réaliser une très belle plus-value, tout en envoyant un message clair aux prétendants anglais. Pour Leeds comme pour Everton, il faudra donc franchir un cap financier pour espérer faire bouger les lignes.

Fonseca peut encore compter sur lui

Sportivement, l’OL n’a pas forcément intérêt à se séparer d’un joueur déjà intégré et productif. Paulo Fonseca a besoin de certitudes dans son secteur offensif, et Šulc en fait désormais partie après avoir franchi toutes les étapes de son adaptation.

Le mercato peut encore faire évoluer le dossier, surtout si un club anglais décide de s’aligner sur les exigences lyonnaises. Pour l’heure, l’OL a surtout fixé le cadre : Pavel Šulc n’est pas sur le marché à prix cassé. Surtout avec la vente de Greenwood à Fenerbaçhe pour 39M et des bonus, l’OM ne récupèrera seulement que 25M € de cette vente. Un excellente vente se profile côté lyonnais…