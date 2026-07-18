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FRANCE

OM, OL Mercato : c’est confirmé pour Mohamadou Kanté !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 12:20
Mohamadou Kanté sous le maillot de West Ham

L’OM et l’OL seraient bien intéressés par le jeune milieu de terrain de West Ham, Mohamadou Kanté.

L’Olympique de Marseille continue d’explorer différentes pistes pour renforcer son entrejeu lors de ce mercato estival. Confirmant les informations de Foot Mercato, The Athletic révèle ce vendredi que le club phocéen suivrait de près le profil de Mohamadou Kanté, jeune milieu défensif appartenant à West Ham. L’OM ne serait toutefois pas seul sur ce dossier puisque l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco surveilleraient également l’évolution du joueur.

West Ham n’est pas forcément vendeur pour Mohamadou Kanté

Mohamadou Kanté est considéré comme l’un des jeunes éléments prometteurs du club londonien. Capable d’évoluer devant la défense, le milieu défensif suscite l’intérêt de plusieurs clubs français grâce à son potentiel. Son profil correspondrait aux critères recherchés par plusieurs formations de Ligue 1, désireuses d’investir sur un joueur d’avenir.

Malgré cet intérêt venu de France, un départ ne semble pas d’actualité. Selon The Athletic, les dirigeants de West Ham compteraient sur Mohamadou Kanté pour la saison prochaine et souhaiteraient le conserver afin de poursuivre son développement au sein du club. Les Hammers ne seraient donc pas enclins à ouvrir la porte à un transfert cet été, ce qui pourrait compliquer les plans de l’OM, de l’OL et de l’AS Monaco.

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