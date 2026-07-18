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FRANCE

Mercato : le Paris FC donne sa réponse à l’OM et au Stade Rennais pour Kebbal

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 06:30
Ilan Kebbal sous les couleurs du Paris FC

Annoncé dans le viseur de l’OM et du Stade Rennais, Ilan Kebbal pourrait être retenu par le Paris FC et son nouveau coach, Liam Rosenior.

Il y a plusieurs semaines, le compte X @Adammser ainsi que La Tribune Olympienne avaient révélé un intérêt de l’Olympique de Marseille pour l’ailier droit du Paris FC, Ilan Kebbal, à l’occasion de ce mercato estival. Natif de Marseille, l’international algérien verrait d’un bon œil un retour dans la cité phocéenne cet été, après avoir passé quatre saisons dans la capitale.

Rosenior veut garder Kebbal au Paris FC

Mais le Paris FC et son nouvel entraîneur, Liam Rosenior, ne semblent pas disposés à le laisser partir. Présenté à la presse ce jeudi, le technicien anglais a clairement affiché sa volonté de conserver Ilan Kebbal cet été. « Je veux qu’il reste. C’est un top joueur, il m’a impressionné la saison passée quand je l’ai affronté avec Strasbourg. Il a un jeu qui colle à nos idées », a déclaré le nouvel entraîneur du Paris FC.

Suffisant pour convaincre le joueur de 28 ans de poursuivre l’aventure ? Réponse dans les prochaines semaines, alors que l’OM pourrait rapidement recruter un ailier droit afin de compenser le départ de Mason Greenwood à Fenerbahçe. Reste que le montant d’un éventuel transfert pourrait refroidir les dirigeants marseillais. Valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, Ilan Kebbal représente un investissement conséquent pour un club phocéen confronté à d’importantes contraintes financières cet été. À noter que le Stade Rennais s’était également positionné sur le dossier au début du mercato.

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