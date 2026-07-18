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FRANCE

PSG Mercato : une énorme annonce est tombée pour l’avenir de Dembélé ! 

Par Bastien Aubert - 18 Juil 2026, 07:00
Ousmane Dembélé (PSG)
non signé
Quatre feux verts. Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures. ?

Malgré le fiasco des Bleus au Mondial, Ousmane Dembélé (29 ans) serait tout proche de prolonger son aventure au PSG.

Le PSG pourrait bientôt sécuriser l’avenir de l’un de ses joueurs majeurs. Ousmane Dembélé se rapprocherait sérieusement d’une prolongation de contrat. 

Un nouveau bail jusqu’en 2030

Selon PSG Inside Actus, les discussions entre le club de la capitale et l’entourage de l’international français avancent dans une excellente direction.Arrivé au PSG à l’été 2023, Ousmane Dembélé devrait prolonger son aventure parisienne de deux saisons supplémentaires.

Si les négociations aboutissent, l’ailier français serait désormais lié au club jusqu’en juin 2030. Les différentes parties seraient proches d’un accord, preuve de la volonté commune de poursuivre l’aventure.

Le PSG verrouille enfin Dembélé  

Cette prolongation constituerait un signal fort envoyé par les dirigeants parisiens. Luis Enrique considère Dembélé comme un élément incontournable de son animation offensive, tandis que le joueur semble pleinement épanoui dans la capitale.

En sécurisant l’avenir de l’ancien Barcelonais, le PSG poursuit sa stratégie consistant à bâtir son projet autour de joueurs majeurs déjà présents dans l’effectif. Sauf retournement de situation, l’officialisation de cette prolongation pourrait intervenir dans les prochaines semaines.

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