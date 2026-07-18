FC Nantes Mercato : après Cafaro, les Kita touchent au but pour leur sixième recrue

Après avoir finalisé l’arrivée de Mathieu Cafaro, le FC Nantes se rapprocherait d’un accord pour faire venir un autre joueur du Paris FC : Vincent Marchetti.

Le FC Nantes poursuit son recrutement. Après avoir déjà recruté Maxime Dupé, Willity Younoussa, Lucas Perrin et Killian Corredor, les dirigeants nantais auraient bouclé l’arrivée libre de Mathieu Cafaro et seraient proches d’enregistrer une sixième recrue avec Vincent Marchetti.

Ça avance dans le dossier Marchetti !

Sur X, le journaliste de Ouest-France David Phelippeau a laissé entendre que Vincent Marchetti pourrait bien être le prochain renfort nantais. Interrogé par un internaute qui lui demandait : « D’autres sont susceptibles de venir avant de dégraisser ? », le spécialiste des Canaris a répondu : « On verra, à suivre, Vincent Marchetti je pense. ». « Ça bosse… », a-t-il ajouté, confirmant que les discussions avancent dans le dossier menant à l’ancien Ajaccien.

Comme révélé en début de semaine par Ouest-France, Vincent Marchetti pourrait, à l’image de Mathieu Cafaro, être libéré par le Paris FC afin de s’engager librement avec le FC Nantes. Le milieu de terrain de 28 ans pourrait ainsi signer un contrat de deux saisons avec le club des bords de l’Erdre.