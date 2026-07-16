FC Nantes : Luis Castro fait désormais son mercato en Ligue 1 !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Parti du FC Nantes après une aventure qui s’est terminée dans un climat particulièrement tendu, Luis Castro a parfaitement rebondi en Espagne. Après avoir réussi l’exploit de maintenir Levante en Liga, l’ancien entraîneur des Canaris se tourne désormais vers le championnat de France pour renforcer son équipe. Sa première prise : Aïssa Mandi, libre après deux saisons au LOSC.

Luis Castro est parvenu à relancer sa carrière loin de Nantes. Alors que sa mission à Levante semblait quasiment impossible, le technicien portugais a réussi à assurer le maintien du club valencien parmi l’élite espagnole.

Une belle revanche pour un entraîneur dont le passage sur le banc nantais s’était achevé dans des conditions difficiles. Toujours suivi par les supporters des Canaris, Castro peut désormais préparer une nouvelle saison en Liga avec un statut renforcé.

Luis Castro attire Aïssa Mandi à Levante

Pour consolider son effectif, l’ancien coach du FC Nantes a décidé de regarder du côté de la Ligue 1. Levante vient ainsi d’officialiser l’arrivée d’Aïssa Mandi, libre depuis la fin de son contrat avec le LOSC.

« Le Levante UD et Aïssa Mandi sont parvenus à un accord pour que le défenseur international algérien rejoigne les rangs du club et renforce la défense de l’équipe levantine jusqu’en juin 2028 », a annoncé la formation espagnole.

De retour de la Coupe du monde 2026, le défenseur de 34 ans s’est engagé pour les deux prochaines saisons. Il retrouve ainsi la Liga, un championnat qu’il connaît parfaitement pour avoir déjà porté les couleurs du Betis Séville et de Villarreal.

Un renfort expérimenté après son passage au LOSC

Aïssa Mandi sort de deux saisons passées dans le Nord. Avec 40 rencontres disputées sous le maillot lillois lors du dernier exercice, l’international algérien arrive à Levante avec du rythme et une solide expérience du haut niveau.

Sa polyvalence et son leadership devraient être précieux pour Luis Castro, qui aura désormais pour objectif d’installer durablement son équipe en Liga. Après avoir réussi l’exploit du maintien, le Portugais veut éviter de vivre une nouvelle saison sous tension.

L’histoire ne manque donc pas d’ironie. Après une séparation très compliquée avec le FC Nantes, Luis Castro se reconstruit brillamment en Espagne et vient maintenant piocher en Ligue 1 pour réussir son mercato. Une actualité qui ne devrait pas laisser insensibles les supporters nantais, toujours très attentifs au parcours de leur ancien entraîneur.