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FRANCE

ASSE : huit départs, le grand ménage commence chez les Verts !

Par Louis Chrestian - 16 Juil 2026, 15:00
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Après avoir dépensé près de 8 millions d’euros pour attirer cinq recrues, l’ASSE entre dans la deuxième phase de son mercato. Kilmer Sports doit désormais alléger un effectif beaucoup trop fourni, avec huit dossiers de départ à gérer et plusieurs jeunes susceptibles d’être prêtés. Un immense chantier attend les dirigeants stéphanois.

Saint-Étienne n’a pas perdu de temps pour lancer son recrutement. Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo et Áron Csongvai ont déjà rejoint le Forez, permettant à Ian Cathro de disposer rapidement de plusieurs renforts.

Cette stratégie confirme que Kilmer Sports possède les moyens nécessaires pour avancer sur ses priorités sans attendre de vendre. Mais après cette première vague d’arrivées, le propriétaire canadien doit désormais s’attaquer à une mission moins séduisante, mais indispensable : dégraisser.

Huit dossiers majeurs à régler

L’effectif stéphanois reste particulièrement imposant et plusieurs joueurs pourraient quitter le club au cours des six prochaines semaines. Ebenezer Annan, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Igor Miladinovic, Zuriko Davitashvili, Djylian N’Guessan et Lucas Stassin figurent notamment parmi les éléments dont l’avenir est incertain.

À cette liste s’ajoute le cas très particulier de Pierre Ekwah. Le milieu de terrain ne souhaite plus poursuivre son aventure sous le maillot vert et sa situation devra impérativement être réglée avant la fermeture du marché.

Au total, Kilmer Sports doit donc gérer huit joueurs susceptibles de partir, soit parce qu’ils souhaitent découvrir un nouvel environnement, soit parce que la direction ne compte plus réellement sur eux.

Plusieurs jeunes envoyés en prêt ?

D’autres mouvements pourraient également concerner les jeunes du centre de formation. Axel Dodote, Lassana Traoré et Strahinja Stojković pourraient être prêtés afin d’obtenir davantage de temps de jeu et de poursuivre leur progression.

Les dirigeants disposent encore de six semaines pour trouver une solution adaptée à chaque joueur. Des ventes définitives, des prêts et éventuellement des résiliations pourraient être envisagés selon les situations.

La majorité des joueurs concernés posséderaient déjà des pistes. Reste désormais à savoir si Kilmer Sports acceptera les propositions reçues. Depuis son arrivée, le groupe canadien s’est régulièrement montré particulièrement exigeant dans les négociations, refusant de brader ses meilleurs éléments.

Stassin et Annan devront être remplacés

Deux départs pourraient directement obliger l’ASSE à retourner sur le marché. Celui de Lucas Stassin, annoncé depuis plusieurs semaines, laisserait un vide considérable à la pointe de l’attaque. Les Verts devront alors recruter un nouvel avant-centre capable de porter le secteur offensif.

Un éventuel transfert d’Ebenezer Annan aurait également des conséquences sur la composition de l’équipe. Le départ du latéral ghanéen contraindrait la direction à rechercher une nouvelle solution dans le couloir gauche.

L’ASSE aborde ainsi un mercato à double vitesse. Après avoir rapidement renforcé l’effectif, Kilmer Sports doit maintenant vendre avant de lancer une nouvelle vague de recrutement. Entre les huit départs potentiels, les prêts des jeunes et les remplaçants à trouver, le plus difficile commence peut-être seulement pour les Verts.

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